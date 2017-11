«Nazi-bestemor» kan igjen bli dømt for Holocaust-fornektelse

88-år gamle Ursula Haverbeck sa nylig på tysk tv at «Holocaust er den største og lengste løgnen i historien».

For dette og lignende uttalelser ble hun dømt til seks måneders fengsel i oktober. Haverbeck anket dommen, og det er denne anken som skal avgjøres i en domstol i Berlin i dag.

Holocaust-fornektelse sidestilles med å spre rasehat i Tyskland og er forbudt ved lov. Strafferammen er fem års fengsel.

Ursula Haverbeck på vei inn til retten 16. oktober i år. Hun ble der dømt til seks måneders fengsel. Foto: Pool / Reuters

88-åringen har ved en rekke anledninger offentlig nektet for at millioner av jøder og andre ble drept i nazistenes konsentrasjonsleirer.

I januar i år benektet hun eksistensen av gasskamre i Auschwitz-leiren og at 1,1 millioner fanger døde der.

Populær blant høyreekstreme

Tyske medier har lenge omtalt henne som «nazi-bestemoren» og har blant annet vist til at hun tidligere ledet et senter for høyreekstreme. Senteret spredte nazipropaganda og ble stengt i 2008.

Ursula Haverbeck er en populær kvinne i høyreekstreme miljøer i Tyskland.

For mange fornektere av nazistenes ugjerninger under 2. verdenskrig er hun et forbilde.

Anker igjen og igjen

Haverbeck har fått fem lignende dommer tidligere, men har aldri sonet ettersom ankene fortsatt er til behandling. I en domstol i Berlin skal ankesaken avgjøres i dag.

For to år siden ble hun dømt til ti måneders fengsel. I 2016 ble hun dømt to ganger. Hver gang har hun anket dommen.

Mannen sentral i naziparti

Ursula Havenbecks avdøde ektemann, Werner Georg Haverbeck, skal ha vært sentral i Tysklands naziparti før og under 2. verdenskrig. Det skriver Independent.