– Høsttakkefesten kan bli alle supersprederes mor

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I dag er det høsttakkefest, «Thanksgiving», i USA. Tradisjonen er at man reiser til sine slektninger og at familiene samler seg rundt kalkunmåltidet. For å takke for det gode som har skjedd i det forgangne året.

Rekordtrafikk

USAs helsedirektorat (CDC) har i år advart amerikanerne mot å reise i forbindelse med høsttakkefesten. For å unngå økt smitte, sykdom og død av covid-19.

Svært mange har ikke fulgt dette rådet. Transportorganisasjonene regner med at rundt 50 millioner vil reise til slektninger i år. 2,5 millioner med fly.

Antallet flypassasjerer er rundt halvparten av fjorårets trafikk, men større enn det har vært på amerikanske flyplasser siden pandemien startet.

Fra flyplasser over hele USA ser man bilder av tettpakkete avgangs- og ankomsthaller hvor det ikke er mye plass til fysisk avstand.

Ved LaGuardia flyplassen i New York er det påbudt med munnbind. Og ingen andre enn de som skal reise kommer inn i terminalen. Foto: John Minchillo / AP

Superspreder

– Når millioner av amerikanere ignorerer retningslinjene mot å reise, kan vi få en eksplosjon i covid-smittede i ukene etter høsttakkefesten. Det sier CNNs medisinske ekspert Jonathan Reiner.

– Nå ser vi at folk i massevis drar fra hver eneste flyplass i USA – og tar viruset med seg.

Reiner er veldig bekymret. Han tror at høsttakkefesten kan bli den største supersprederhendelsen i USA:

– Dette er muligens alle supersprederes mor.

Døden i julegave

Nå frykter både han og andre helseeksperter at smittetallene, sykehusinnleggelsene og ikke minst antall døde vil eksplodere rundt juletider.

Det vil si at familiene rundt kalkunbordet rett og slett kommer til å ta livet av sine syke og gamle slektninger fordi de sprer smitten til dem.

Det amerikanske helsedirektoratet har estimert tall for dette. De frykter antallet døde kan stige til mellom 7300 og 16.000 nye dødsfall i andre uke av desember.

Disse tallene er laget for en uke siden og er trolig allerede for lave. Alt nå rapporteres det om over 2000 dødsfall hver dag i USA.

Over 260.000 amerikanere har dødd etter å ha blitt smittet av koronaviruset. Foto: SPENCER PLATT / AFP

Strenge tiltak i mange delstater

Mange lokale myndigheter i USA har innført nye og strengere tiltak for å hindre smittespredning i forbindelse med «Thanksgiving».

I Pennsylvania skal man ha på munnbind også ved samlinger i hjemmet. I Oregon kan man ikke samles mer enn seks personer. De som bryter forbudet kan straffes med fengsel eller bøter. I New Jersey er det ikke tillatt å synge. Og ved brylluper i Ohio skal det ikke være dans.

Politisk splittelse om smitte

Mange republikanske politikere har angrepet disse tiltakene som urimelige inngrep i folks privatliv.

– Dette har blitt helt latterlig, sier kongressrepresentanten Jim Jordan fra Ohio til Fox News. Han er en av president Trumps ivrigste støttespillere.

– Vi må ikke glemme at vi lever i Amerika. Og at grunnloven gjelder selv om vi har en krise.

Borgermesteren i Newark i New Jersey ber om nedstenging i ti dager etter brå økning i smitte. Foto: Spencer Platt / AFP

– Viruset har splittet oss

I går holdt påtroppende president Joe Biden en Thanksgiving-tale til det amerikanske folket hvor han vektla enhet under høytiden.

– Viruset har splittet oss og gjort oss sinte. Men husk: vi er i krig mot viruset. Ikke mot hverandre. Vi er alle sammen om denne kampen.

Biden mente også at amerikanerne hadde noe å være takknemlige for ved denne høsttakkefesten, pandemien til tross:

– Vi skal være takknemlige for kraften i demokratiet vårt. For at over 150 millioner mennesker stemte ved valget i år. Til tross for pandemien.

Påtroppende president Joe Biden har bedt folket om å ikke møtes for store thanksgiving-feiringer. Foto: Mark Makela / AFP

Trump gjentar påstander om valgfusk

President Donald Trump hadde et helt annet budskap til det amerikanske folket foran høsttakkefesten.

I går skulle han deltatt i en paneldebatt om valget, arrangert av Republikanerne i Pennsylvania. Men presidenten måtte melde avbud fordi en av dem som skulle reise med ham hadde blitt smittet av covid-19.

Det var likevel ikke pandemien Trump var opptatt av da han ringte inn sitt budskap til debatten.

– Vi vant dette valget lett. Med stor margin, sa Trump.

President Donald Trump og visepresident Mike Pence avbildet i Det hvite hus 24. november 2020. Foto: Susan Walsh / AP

– Dette valget må snus

Realiteten er likevel at Joe Biden har vunnet et flertall både i valgmannskollegiet (306 mot 232) og i antallet stemmer (80 millioner mot Trumps 74 millioner).

President Trump fortsatte med sin konspirasjonsteori om at valget var «stjålet».

– Dette valget var rigget, og vi kan ikke la det skje. Vi vant alle svingstatene stort. Dette valget må snus, krevde han.

Donald Trump har heller ikke ringt til vinneren Joe Biden og gratulert ham med seieren, slik det alltid tidligere har vært vanlig i USA.

President Trump selv måtte melde avbud, mens hans advokat og rådgiver Rudy Giuliani deltok på møtet om de påståtte valgjukset som ble holdt av en gruppe republikanere i Pennsylvania. Foto: Samuel Corum / AFP