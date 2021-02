Etter intense timer i går, der senatorene fikk se videoer av seg selv og kolleger som flyktet og demonstranter som ropte at de ville henge visepresident Mike Pence, fortsetter demokratene nå bevisførselen i riksrettssaken.

Kongressmedlem Diana DeGette gjemte seg på galleriet i kongress-salen og var en de siste som ble evakuert.

Hun forklarer hvordan demonstrantene i videoer og meldinger på sosiale medier sa direkte at de handlet etter ordre fra Trump.

–Angrepet ble utført for Donald Trump, etter hans instruksjoner og for å oppfylle hans ønsker. Dette var ikke en skjult kriminell handling, sier DeGette.

Flere av dem som ble pågrepet og siktet for kriminelle handlinger har sagt at de ikke hadde gjort noe galt. De hadde bare gjort det presidenten ba dem om.

I en video ser vi flere demonstranter rope til politiet:

–Vi ble invitert hit. Vi ble invitert av president Donald Trump.

I talen Trump holdt foran folkemengden like før stormingen, sa han både at de skulle slåss for ham og stoppe tyveriet av valget.

–På chattetjenesten Parler så vi også mange skrive «tid for å slåss. Borgerkrigen er i gang» etter Trumps tale, sier DeGette.

Kongress-stormingen: – Vi ble invitert Du trenger javascript for å se video.

–Trump strategi var å oppfordre til vold

Leder av riksrettsgruppa til Demokratene sier Trump visste nøyaktig hvilke militante grupper han oppfordret til å slåss 6. januar.

–Trump hadde sett mange av disse gruppene delta i voldelige demonstrasjoner før. Denne taktikken var testet, sier Jamie Raskin.

Ekstremistgrupper i USA vokste kraftig i Trumps presidentperiode, ifølge USAs departement for innenlands sikkerhet.

–Trump ville ikke ta avstand fra disse gruppene selv om de snakket om borgerkrig. Han ville i stedet provosere fram vold fra dem for å nå sine egne politiske mål. Dette var strategien hans, sier Raskin.

Han sammenligner angrepet på kongressen med andre hendelser der noen av de samme gruppene har vært involvert. Blant annet en voldelig demonstrasjon i Michigan i 30. april i fjor der demonstranter roper Heil Hitler og gjør nazihilsen inne i delstatsforsamlingen. De protesterte mot delstatens demokratiske guvernør Gretchen Whitmers koronatiltak.

Whitmer ble senere utsatt for drapstrusler og en plan om å kidnappe henne ble avslørt.

–Heller ikke dette klarte Trump å ta anstand fra. Og etter valget ba ham tilhengerne sine om å okkupere delstatsforsamlingen.

–Hvis vi ikke setter ned foten her, hva vil det føre til på sikt?, spør Raskin.

Roper Heil Hitler under protest Du trenger javascript for å se video.

Viste ingen anger

Trump beklaget aldri talen han holdt 6. januar og har ikke påtatt seg noe ansvar for det som skjedde etterpå.

Ted Lieu, som er kongressrepresentant for Demokratene, viste flere av Trumps uttalelser etter 6. januar samt uttalelser fra tidligere medarbeidere i Trump administrasjonen og republikanere som har tatt avstand fra det Trump gjorde.

Han kom med en klar advarsel til sine kolleger i salen.

–Etter denne rettssaken håper jeg dere vil komme sammen og vise hva dere mener om det Trump gjorde. Bare slik kan vi forhindre at det som allerede har skjedd ikke bare blir begynnelsen, slik Trump har lovet, sier Lieu.

Ringte Trump senator under stormingen?

Demokratene har åtte timer igjen av sin prosedyre, og i kveld vil vise hvilken rolle Trump spilte før og etter 6. januar og hvilken skade stormingen av kongressen gjorde. De vil neppe trenger åtte timer til, ifølge CNN.

President Trumps manglende anger etterpå, vil være et tema, sier en av rådgiverne til de ni Demokratene som fører saken til Washington Post.

Detaljene rundt Trumps rolle kan bli viktige fordi mange republikanske senatorer har vært forferdet over angrepet, men har avvist at Trump hadde direkte skyld i det.

Stemmer det for eksempel at Trump ringte til partifelle og senator Tommy Tuberville mens angrepet pågikk og fikk vite at visepresident Mike Pence akkurat hadde blitt evakuert?

Trump kom med hard kritikk av Pence i en Twitter-melding etter at angrepet hadde startet.

Ble denne meldingen sendt før eller etter samtalen med Tuberville?

Biden ser ikke på

President Joe Biden har vært forsiktig med å uttale seg om riksrettssaken.

I ettermiddag gav han imidlertid en kort kommentar til journalister på et møte i Det hvite hus.

Presidenten sa han tror det er mulig at noen av de republikanske senatorene kan ha endret mening i skyldspørsmålet etter å ha sett videobevisene i går.

Biden la til at han selv ikke så riksrettssaken på TV i går.

– Jeg er for fokusert på jobben min, sa Biden som er opptatt av at saken skal avsluttes så raskt som mulig.

Trump følger med

Hovedpersonen selv tilbringer dagene i hjemmet sitt i Palm Beach i Florida der kilder Washington Post har snakket med sier han følger med på riksrettssaken og ellers forsøker å roe ned og samle krefter.

Trump har selv takket nei til å forklare seg i riksrettssaken.

Hans to advokater Bruce Castor og David Schoen vil trolig starte sin prosedyre i morgen.

Trump skal være svært misfornøyd med den første presentasjonen de to advokatene gav på tirsdag da de blant annet slo fast at Trump tapte presidentvalget.