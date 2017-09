– Bygningene svaiet som tyggegummi

REDD BARNA: Bjørn.Richard Monsen jobber for Redd Barna i Latin-Amerika og merket jordskjelvet i Mexico by. Foto: Privat

Skjelvet hadde en styrke på 8,1 og har så langt kostet 16 mennesker livet.

Situasjonen er uoversiktlig

Tre av de døde befant seg i San Cristobal i Chiapas. Rodrigo Soberanes som bor i området forteller til nyhetsbyrået AP at han så bygninger svaie.

– Huset beveget seg som tyggegummi, og lyset og nettforbindelse forsvant øyeblikkelig, sier Soberanes.

Chiapas er en fattig delstat der store deler av befolkningen tilhører Mexicos urbefolkning. Delstaten er også et populært turistmål.

Redd Barna har kontorer flere steder i Mexico, blant annet i Chiapas.

Regionleder for Latin-Amerika og Karibia Bjørn-Richard Monsen sier til NRK at de nå jobber med å få oversikt over sine ansatte.

– Situasjonen er foreløpig uoversiktlig. Vi holder nå på med å hente inn informasjon fra våre kolleger rundt i Mexico, sier Monsen til NRK.

Han befant seg selv på et hotell i hovedstaden da skjelvet rammet landet.

– Bord og vegger ristet og folk strømmet ut på gata, men etter det har vært ganske rolig, sier han til NRK.

Våknet av rystelsene

Darian Danielsen bor og studerer i delstaten Puebla sør for Mexico city.

– Jordskjelvet kom klokken 23 på kvelden, mens mange sov. Den sterke rystelsen gjorde at vi våknet, sier hun til NRK.

– Vi føler oss trygge og myndighetene sier det ikke er noen fare akkurat her vi er, forteller hun.

Venter kraftige etterskjelv

– Jordskjelvet var veldig kraftig. Alt ristet. Vi våknet og jeg bare tok datteren min og sprang ut av huset. Vi er så redde, sier Elvira Acevedo til det svenske nyhetsbyrået TT.

Hun og familien bor i Puerto Escondido ved kysten av Mexico.

Mexicos president Enrique Peña Nieto sa på en pressekonferanse i formiddag norsk tid at det er snakk om det største jordskjelvet i Mexico på 100 år. Han anslår at minst 50 millioner mennesker kan ha merket skjelvet.

Ifølge Nieto har et hotell kollapset i byen Matias Romero i Oaxca-provinsen.

Geologer har varslet at det kan komme kraftige etterskjelv på opp mot 7, sier presidenten.

– Viktig å komme seg ut

Lindis Hurum er nødhjelpskoordinator i Leger uten grenser og var på Haiti etter det kraftige jordskjelvet i 2010.

– Det viktigste man kan gjøre under et jordskjelv er å komme seg ut av bygningene med tanke på etterskjelv. Den største faren er at bygninger kollapser, men Mexico er bedre rustet enn det Haiti var i 2010.

Hun sier de vanligste skadene blant dem som rammes av jordskjelv er kompliserte brudd og press på indre organer.

– Problemet er at det oppstår samtidig for veldig mange mennesker som har behov for livreddende kirurgi. Det er også stor fare for brannskader, fordi det ofte begynner å brenne når infrastruktur bryter sammen, sier Hurum til NRK.