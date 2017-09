Kraftig jordskjelv ryster Mexico

Saken oppdateres.

Et kraftig jordskjelv har rammet det sørlige Mexico. Skjelvet skal ha hatt en styrke på 8. I hovedstaden Mexico by flykter folk i panikk ut fra bygninger, melder AP. I følge myndighetene er to personer er så langt bekreftet omkommet.

Skjelvet har utløst tsunamivarsel i hele Mellom-Amerika.

– Det er ikke tvil om at dette er et stort skjelv. Det sier Tormod Kværna som er seismolog i NORSAR og forsker på jordskjelv.

Advares om tsunamibølger

Det advares om mulige tsunamibølger i Mexico, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Honduras og Ecuador, melder Reuters.

Myndighetene melder at det kan komme bølger som kan bli over tre meter høyere enn vanlig tidevann i Mexico.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Skjelvets

Skjelvet har en dybde på 33 kilometer, ifølge jordskjelvsenteret USGS. Ifølge senteret ligger jordskjelvets episenter i havet 9 mil sørvest for byen Pijijiapan i Mexico. Byen ligger rundt 100 mil sør for Mexico City.

– Faren for tsunami er mindre når skjelvet går typt. Nå varierer informasjonen om dybden på skjelvet fra 30 til 70 kilometer, forteller seismolog Tormod Kværna til NRK.

Det er målt minst fire etterskjelv med en styrke på 5,7 og 5,2 utenfor Mexico.

Bilder fra Mexico by viser bygninger som er rast sammen, men siden dette skjedde nattetid er omfanget ikke klart.

Ber folk evakuere

Mexicanske myndigheter har bedt folk som bor langs den sørvestlige kysten om å evakuere.

Folk samles i gatene da skjelvet ramma. Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP

Fredagens skjelv er det kraftigste i Mexico siden 1985, da minst 9000 mennesker omkom.

Den norske ambassaden i Mexico by holder i øyeblikket på å skaffa seg oversikt over situasjonen, ifølge UD.