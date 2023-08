40.000 tonn korn ødelagt i russiske droneangrep

– Moskva fører en kamp for en global katastrofe. I deres galskap trenger de at verdens matmarkeder kollapser. De trenger en priskrise, de trenger forstyrrelser i forsyninger, uttalte presidenten onsdag kveld, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

40.000 tonn skal ha blitt ødelagt i det siste angrepet natt til onsdag. Ifølge ukrainske myndigheter var kornet ment for eksport til Afrika, Kina og Israel.

– Det er akkurat disse havnene som i dag har blitt fundamentet for global matsikkerhet, skriver Ukrainas infrastrukturminister, Oleksandr Kubrakov, på X, tidligere Twitter..

KATASTROFE: Volodymyr Zelenskyj mener Russland ønsker en global matkrise. Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

Det har ikke kommet meldinger om dødsfall, men videoer tatt i området viser de voldsomme eksplosjonene som oppsto som følge av droneangrepet natt til onsdag.

Ukrainske medier skriver at dronene kom inn fra Svartehavet beveget seg vestover langs Donau mot Izmajil, skriver NTB.

Droneangrepet på kornlageret filma frå Donau Du trenger javascript for å se video.

Uakseptabelt

Før nattens angrep, skal 180.000 tonn med kornavlinger ha blitt ødelagt i løpet av ni dager med russiske luftangrep, hevder det ukrainske utenriksdepartementet ifølge Reuters.

Romanias president Klaus Iohannis sier det er uakseptabelt med russiske angrep mot ukrainsk infrastruktur langs Donau, som utgjør grenselinjen mellom Romania og Ukraina i drøyt ti mil ned til utløpet ved Svartehavet.

– Dette er krigsforbrytelser som ytterligere påvirker Ukrainas evne til å sende matprodukter til verdens trengende, sier Iohannis.

DRONEANGREP: Det ukrainske utenriksdepartementet mener at Russland bevisst går etter infrastruktur knyttet til mateksport. Foto: Prosecutor General's Office via Telegram/Handout / Reuters

Putin til Tyrkia

Den 17. juli i år gikk avtalen som skulle trygge eksport av korn ut av Svartehavet ut. Det skjedde etter at Russland ikke ønsket å fornye avtalen, fordi kravene deres ikke ble møtt.

Bruddet ble hardt fordømt i FN. EU-sjef Ursula von der Leyen kalte Russlands beslutning for «kynisk».

Avtalen, som lot Ukraina sende over 32 millioner tonn korn og andre landbruksprodukter forbi russiske krigsskip, ble signert i august i 2022, og kom på plass med hjelp fra FN og Tyrkia.

I dag kom nyheten om at president Putin skal besøke president Erdogan i Tyrkia.

Nyhetsbyrået Reuters skriver at den tyrkiske presidenten har sagt til Putin at han vil fortsette innsatsen med å få på plass igjen en kornavtale.

SILO: Det ukrainske forsvarsdepartementet sier en kornsilo fikk skader i angrepet. 40.000 tonn med korn skal ha blitt ødelagt. Foto: Prosecutor General's Office via Telegram/Handout / Reuters

Etter avtalen gikk ut, har ukrainske myndigheter har anklaget Russland for bevisst å ramme infrastruktur knyttet til mateksport. Dette avvises av Russland.

Det statlige nyhetsbyrået RIA skriver at havne- og korninfrastrukturen som ble rammet natt til onsdag, huset utenlandske leiesoldater og militært utstyr. Dette er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Det ble også rapportert at et skipsverft for reparasjon av marinefartøy var et av målene, skriver Reuters.