– Vi vurderer henne som helt frisk, sier David Tavella ved det katolske eldrehjemmet Sainte Cathrine i Toulon i Frankrike.

– Hun har vært veldig heldig, legger han til.

– Hun er veldig rolig og hun gleder seg til å feire sin 117-årsdag på torsdag, sier Tavella til nyhetsbyrået Reuters.

117-åringen «Søster Andre» er blind og livsglad sier de som kjenner henne. Hun er friskmeldt etter å ha hatt covid-19. Foto: Annabelle Lhuillier Bonnal / AFP

«Søster Andre» vil feire dagen sammen med en mindre gruppe beboere enn vanlig på grunn av smittefare.

«Søster Andre» ble født 11. februar i 1904. Før hun ble nonne i 1944 het hun Lucille Randon.

– Ikke redd for å dø

Europas eldste person fikk diagnosen covid-19 i midten av januar. Hun ble straks isolert fra de andre beboerne ved eldrehjemmet i Toulon sør i Frankrike.

Da den franske TV-stasjonen BFM spurte henne om hun var redd da hun hadde covid-19, svarte hun at det var hun ikke.

– Nei, jeg var ikke redd fordi jeg er ikke redd for å dø, svarte kvinnen ifølge France 24.

Verdens eldste. Kane Tanaka fra Japan skal være verdens eldste person. 2. januar fylte hun 118 år. Foto: Ryosuke Uematsu / AP

– Jeg er glad for å være sammen med dere. Men jeg har et ønske om å være et annet sted, jeg ser fram til å bli gjenforent med min storebror, bestefar og bestemor.

Livsglad

«Søster Andre» som er blind er veldig livsglad, sier David Tavella ved Sainte Catherine-hjemmet i Toulon.

Ifølge France 24 og Reuters skal «Søster Andre» være den nest eldste personen i verden.

Ifølge alderslisten The Gerontology Research Group (GRG) er Kane Tanaka fra Japan eldst.

Tanaka skal ha fylt 118 år 2. januar og feiret dagen på et eldrehjem på hjemstedet Fukuoka sørvest i Japan.

Ifølge listen til GRG er alle de 20 eldste personene i verden i dag, kvinner.