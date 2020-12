Elena (104) utskrevet fra sykehus etter covid-19

– Takk alle sammen og god helse, god helse, sa Elena da hun dro fra sykehuset Gregorio Marañón i Madrid.

I fjor vinter var hun innlagt på det samme sykehuset med influensa, ifølge spanske El Pais. Denne gangen overlevde hun koronaviruset. Hun er den eldste i Spania som er friskmeldt og utskrevet fra sykehus under pandemien.

Høy alder regnes som en av de største risikofaktorene for covid-19.

– Elena er en overlever. I fjor overvant hun innleggelse for influensa A og i år lungebetennelse som et resultat av en covid-19-infeksjon, forklarer legen som har behandlet henne, Álvaro Alejandre de Oña.

Elena ble født to år før utbruddet av den dødelige spanskesyken. Hun har overlevd to verdenskriger og den spanske borgerkrigen.

Hjem til seg selv

Ifølge sykehuset måtte de ikke gi 104-åringen ekstra oksygen. Symptomene hennes var tretthet, dårlig allmenntilstand og feber.

Etter to uker er hun i god nok form til å reise hjem til seg selv for å hvile. Hun bor alene og lever et selvstendig liv, ifølge sykehuset. Hun dro derfra til applaus fra de ansatte på avdelingen.

Her skrives 104 år gamle Elena ut fra sykehuset i Madrid

«For oss har det vært en ære og en stor tilfredshet å ta vare på Elena. Det er en glede for alle å se en pasient som henne komme videre, siden det er en sykdom med stor risiko. Elena er et bevis på at også veldig gamle pasienter kan helbredes », skriver legen hennes.

Gregorio Marañón er et av sykehusene i Spania som har behandlet flest koronasyke. Elena er nummer 4 149 som utskrives.

I august ble en 70 år gammel mann med covid-19 utskrevet fra sykehuset etter 158 dagers intensivbehandling.

Ikke den eldste

Selv om Elena er 104 er hun ikke den eldste som har overlevd covid-19.

Foreløpig ser det ut til at en 105 år gammel kvinne fra Tyrkia holder verdensrekorden.

Smittetallene i Spania har gått ned de siste ukene etter en topp i starten av november. 48.000 mennesker har dødd med viruset.