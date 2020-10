En viktig del av TV-aksjonen på NRK, er den årlige auksjonen. Denne gangen går pengene til WWF Verdens Naturfonds kamp mot plastforurensning av havet. Årets auksjon ga et resultat på 1.712.600 kroner.

Store summer

ISOLERT ØY: Til Jan Mayen kommer du ikke uten å bli invitert. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Det er ikke mulig å komme seg til Jan Mayen uten invitasjon. En tur dit for to personer innbrakte 325.000 kroner til WWF.

For å få besøk av Herman Flesvig og Mikkel Niva i NRK-podkasten «Friminutt», måtte byderen ut med 275.000 kroner.

KOSTBARE: 275 000 måtte til for å få Herman Flesvig og Mikkel Niva på besøk. Foto: NRK

Signerte drakter

Blant objektene var ubåt-dykk på Svalbard, besøk av Superbussen fra NRK, skikurs med Aksel Lund Svindal og statistrolle i Jesus Christ Superstar. Noen kjøpte retten til å ringe med bjellen som åpner dagen på Oslo Børs.

I DYBDEN: For 100 400 kroner får byderen en tur i dypet ved Svalbard, i REV Oceans nye ubåt. Foto: REV Ocean

Sportsinteresserte kunne by på signerte trøyer av fotballspillerne Ada Hegerberg, Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard eller langdistanseløperen Kenenisa Bekele. Eller Fortnite-verdensmester Nyhrox.

VANT GULLBALLEN: En signert trøye fra Europas beste fotballspiller, Ada Hegerberg, gikk for 25 000 kroner. Foto: Christophe Ena

Norges mest berømte crocs

Et auksjonsobjekt av det mer kuriøse slaget, er Else Kåss Furuseths crocs. De var med også på fjorårets auksjon, men da endte det med at hun kjøpte dem selv, – i smug – for 10.000 kroner.

DOBBEL: Else Kåss Furuseths crocs er nå auksjonert bort to ganger. Foto: Torbjørn Morvik / NRK

– Jeg ga utrolige 600 kroner for dem, så det var ikke veldig overpris, sier Furuseth.

– Er det du som har kjøpt dem i år også, for 33.000?

– Nei, absolutt ikke! Men jeg lurer på om kjøperen lar meg låne dem til sommeren, for da skal jeg i bryllup. Og crocsene gjør meg så høy og fin! sier hun.

DYRE: Slik ser de ut, Norges mest kjente crocs. Foto: Auksjonen.no

Kåss Furuseth er ikke fremmed for tanken om at crocsene hennes dukker opp igjen også på neste års auksjon.

– Det ville vært fantastisk! Da snakker vi virkelig resirkulering av plast, sier komikeren og programlederen og presiserer at hun ikke aner hvem kjøperen er og at dette bare er morsom fantasi.

Her er de ti objektene som brakte inn mest penger: