Pengene går til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap. Dette er noe av det du kan by på:

1. Casper Ruud: Racket og treningstime

Casper Ruud auksjonerer bort en signert racket og en tennistime til inntekt for TV-aksjonen. Den unge tennisspilleren er rangert som nummer 10 i verden på ATPs verdensranking, og her har du en gylden mulighet til å lære av Norges beste tennisspiller!



Gå til blimed.no for å være med på auksjonen og se alle auksjonsobjektene.

2. Hundekurs med Maren Teien Rørvik

Hele Norges hundetrener Maren er best kjent fra suksesserien «Fra bølle til bestevenn» på NRK. Til inntekt for årets TV-aksjon auksjonerer hun bort et hundekurs til deg og hunden din på to timer. Kurset gjennomføres hos Maren i Holmestrand.

3. Nitimen sendingen – kommer hjem til deg eller din bedrift

Vil du ha besøk av Nitimen? Nå har du muligheten til å få Norges største radioprogram hjem til din stue, din bedrift eller kantine. Mari, Knut og Trond-Viggo lager en fullverdig Nitimensending, direkte fra der du vil at det skal skje.

4. Ed Sheeran: Signert gitar og plate



Høystbydende kan sikre seg en av Ed Sheerans gitarer med signaturen hans og en oppfordring: «Play this guitar!» Foto: Tom Øverlie / NRK

Ed Sheeran er en av verdens største artister, og til inntekt for årets TV-aksjon donerer han en signert gitar og en signert LP-plate av albumet «X». På albumet har han signert med sine egne sangtekster.

5. Maaemo: Helaften for 4 personer

Michelin-stjernekokken Esben Holmboe Bang auksjonerer bort en helaften for 4 personer på restauranten Maaemo. Maaemo er en elegant gourmetrestaurant i Bjørvika med tre Michelin-stjerner. Verdens beste restauranter er igjen kåret etter ett års pandemipause, og norske Maaemo når opp på topp femti. Kåringen kan sikre Maaemo fulle gjestelister i lang tid.

(Andre restauranter som tilbyr helaften i auksjonen: Fagn i Trondheim, Smak i Tromsø, Sabi Enso i Stavanger)

6. Erling Braut Haaland: Signert BVB-trøye

Erling Braut Haaland donerer en signert Borussia Dortmund trøye til TV-aksjonen. Haaland ble 18. februar 2020 den spilleren som raskest har skåret ti mål i Champions League. Han brukte sju kamper, fire færre enn den forrige rekorden. Haaland har fått en rekke priser og i år er han nominert til "Gullballen" - tittelen for verdens beste spiller.

7. Karsten Warholm: Signerte løpesko og hatt



Karsten Warholm ble olympisk mester på 400 meter hekk i OL i Tokyo i 2021. Han ble også verdensmester på distansen i 2017 og 2019. Foto: privat

Karsten Warholm regnes som en av Norges beste idrettsutøvere gjennom tidene. Warholm donerer et par signerte Puma-sko og bøttehatt brukt under OL i Tokyo 2021 til inntekt for TV-aksjonen.

8. VIP-bord med 6 plasser på Idrettsgallaen 2022

Bli med å hylle våre idrettshelter og ildsjeler på Idrettsgallaen 2022 den 8.januar i Trondheim Spektrum. Et flott VIP-bord med 6 plasser på Idrettsgallaen 2022 inkludert middag auksjoneres bort. Det er Trøndelag Idrettskrets og Borg Forvaltning som står for denne donasjonen.

Du kan også by crocsa til Else Kåss Furuseth. Hør Gabrielles og Markus' nydelige sang! Du trenger javascript for å se video. Du kan også by crocsa til Else Kåss Furuseth. Hør Gabrielles og Markus' nydelige sang!

9. Dennis Vareide: Spillkveld og være med i youtubevideo

Dennis Vareide er en av Norges mest populære Youtube-gamere, og er for tiden aktuell i Skal vi Danse. Vareide auksjonerer bort en 2-timers spillkveld på Discord. Det blir gaming, tøys og prat - og Dennis klipper til og med sammen en video av dette som han publiserer på Youtube-kanalen sin!

10. Landeveissykkel Cervelo S5 brukt av Norgesmester Edvald Boasson-Hagen

Denne landeveissykkelen ble brukt av Edvald Boasson-Hagen sesongen 2017, frem til NM i slutten av juni, da han sykla for Team Dimension Data. Sykkelen er i norske farger fordi han vant NM i landeveissykling i 2016.

Sammen med sykkelen følger det en orginal Team Dimension Data langepose (musette), en ubrukt Craft norgesmester podiumtrøye signert av Edvald Boasson-Hagen, samt et grønt, ubrukt Qhubeka-armbånd.

11. Alexx Alexxander: Eksklusiv opptreden i privat selskap med illusjonisten Alexx Alexxander

Få magien hjem til deg. Foto: Alexx Alexxander

Alexx Alexxander har som eneste nordmann noensinne blitt tildelt magiens mest prestisjefylte utmerkelse, The Merlin Award. To ganger! Denne utmerkelsen er for magi det Oscar er for filmbransjen. Du kan få oppleve han eksklusivt på nært hold i ditt private selskap. Nærmere magien kommer du ikke!

12. Hoppe i fallskjerm med Jan Fredrik Karlsen

Tønsberg fallskjermklubb og Jan Fredrik Karlsen auksjonerer bort et tandemhopp i fallskjerm (budvinner + tandeminstruktør). Med på denne dagen blir altså Jan Fredrik Karlsen, som er i tillegg til å være artistmanager og kjent som dommer fra TV-programmene Idol, X-faktor og Norske Talenter, har flere medaljer fra norgesmesterskap i fallskjermhopping. Han møter deg i lufta!

Du kan også by på kunst av Sverre Bjertnæs og Lisa Aisato, på billetter til finalen i Stjernekamp, opprydning med Synnøve Skarbø som kommer hjem til deg og mye mer: Se blimed.no