Sjekk kommunen din

I år går pengane frå TV-aksjonen til Care Norge. Organisasjonen skal bruke pengane på å løfte 400.000 kvinner ut av fattigdom i nokre av dei mest sårbare områda i verda.

– Nå er bankane som tel opp, i full gang med å telje og registrere bøssebidrag, seier leiar for TV-aksjonen Vibecke Østby.

Dei foreløpige tala viser at Care totalt har fått inn 114.960.129 kroner.

– Det er utruleg spennande å følge med på resultata. Dette blir ein thriller utover kvelden. Me er så takknemlege for alle som har bidratt, seier Østby.

Alle måtane du kan gje på finn du her.

Kvart år er det kamp om å vere den kommunen som har innbyggarane med størst gjevarvilje. I fjor vann Svalbard like framfor Bokn i Rogaland.

Kommunane med størst gjevarvilje Ekspandér faktaboks Tala er foreløpige og blir oppdaterte utover kvelden. Bokn: 217 kroner Utsira: 210 kroner Træna: 166 kroner Røyrvik: 144 kroner Modalen: 143 kroner Lista viser topp fem kommunar med høgast bidrag per innbyggar.

By på auksjonen

TV-aksjonen har ein eigen auksjon.

Der kan du by på alt frå bordet som stod i VM-studio i Seefeld til eit Hedmark-fylkesskilt.

Desse objekta har høgast bod for augeblinken:

Radiosending med Morgenklubben frå Radio Norge Ein heil kveld på Statholdergaarden for ti personar Signert bord frå NRK sine Seefeld-sendingar

Dette går pengane til

1. Hennar pengar – hennar moglegheiter

TV-aksjonen skal hjelpe kvinner med å skape sin eigen arbeidsstad og si eiga inntekt.

Meir enn 300.000 kvinner får moglegheit til å bli med i ei spare- og lånegruppe. Care kjem òg til å gje kvinner opplæring i å leie desse gruppene. Kvinner skal få tilgang til banktenester, og Care skal løfte fram kvinnelege entreprenørar.

2. Hennar kropp – hennar val

Kvinner skal ha rett til å bestemme over sin eigen kropp. Dei skal ha rett til å seie ja og nei.

Med midla frå TV-aksjonen skal kvinner få opplæring i seksuell helse og helse for mødrer. Care jobbar for at kvinner skal ha kunnskap til å sjølv velje om og når dei ønsker å få barn, og kor mange barn dei ønsker å få.

Eit anna viktig tiltak i årets TV-aksjon, er å engasjere over 10.000 menn for å få slutt på vald mot kvinner.

3. Hennar draumar – hennar stemme

Kvinner skal få stemma sin høyrd. Dei skal delta i avgjerder som dreiar seg om dei sjølv. Med pengane frå TV-aksjonen vil kvinner få opplæring i politisk leiarskap og deltaking og leiarskap i arbeidslivet og lokalsamfunnet.