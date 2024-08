Innbruddsraid i Stjørdal – i natt slo de til igjen

Saken oppsummert: Stjørdal i Trøndelag har opplevd over 16 innbrudd de siste ukene, med unge lovbrytere som hovedmistenkte.

Tyvene har hovedsakelig brutt seg inn i bedrifter og stjålet kasseapparater, ofte etter å ha knust vinduer.

Politiet uttrykker frustrasjon over situasjonen, da de har begrensede virkemidler mot lovbrytere under 18 år.

Bedriftseiere er fortvilte og opplever situasjonen som svært belastende.

Politiet gir råd til bedriftseiere om å ikke la det ligge penger i kassaapparatene over natten, og å ha gode overvåkningskameraer.

Kommunen, næringsforeningen og politiet skal ha et møte for å diskutere hva de skal gjøre med situasjonen. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Vi er jo litt fortvila over at det skjer, fordi vi har jo med unge gjerningsmenn å gjøre, sier politioverbetjent Arne Henrik Ulvin ved Stjørdal politistasjon.

De siste ukene har det vært over 16 innbrudd i trøndelagskommunen. Senest natt til tirsdag slo tyvene til mot byggevarebutikken Montér.

– Jeg fikk melding av en kollega klokka halv sju når hun åpna, om at det var knust et vindu på den ene porten inn til lageret, sier Per Arne Hoff.

Montér sto for tur i denne omgang og er den siste bedriften som har hatt tyver på besøk. Foto: Sigurd Grøm Steinum / NRK

Hoff er avdelingsleder i butikken. Han sier at det ser ut til at tyvene har fått med seg kassa på lageret. Der lå det vekslepenger.

– Det er veldig kjedelig.

Tyvene har slått inn ruta på Montér og tatt kassaapparatet. Foto: Sigurd Steinum / NRK

Til informasjon: Politiet vet ikke om denne hendelsen 100 prosent sikkert kan kobles til de andre innbrudda i Stjørdal, men sier til Adresseavisen at det er en åpenbar hypotese.

– Mye prakk

Nattens hendelse er nok et punkt på tidslinja over alle innbrudda som har skjedd i Stjørdal denne sommeren.

I tillegg til å knuse ruter på vei inn i byggene, er tyvene ute etter kontantene som ligger i kassaapparat.

Dette har skjedd Innbrudd hos byggevarebutikk Hos Monter har noen brutt seg inn og stjålet kassaapparatet.

Innbrudd i matbutikk Rutene på døra ble knust og et kasseapparat ble stjålet.

Innbrudd på to steder På begge stedene ble rutene i verkstedporter knust. Det ene steder var kasseapparatet tatt.

Innbrudd i bowlinghall Kasseapparatet var brutt opp, og to personer ble sett inne i bygget.

Hærverk på skole Knuste vinduer og skade på dører på Ole Vig videregående.

Innbrudd hos to bedrifter Et vindu var knust, og to personer ble pågrepet.

Innbrudd på fem adresser Ruter ble knust på fem adresser, og blant annet et kasseapparat er stjålet.

Innbrudd i databutikk Knust vindu og to personer pågrepet.

Stjørdal stasjon nedbrent Natt til mandag brente Stjørdal stasjon ned til grunnen. Vis mer

– Isolert sett er det ikke store saker, men det medfører jo veldig mye prakk, sier politioverbetjent Ulvin.

Han sier at tyveri er én ting, men at knuste ruter og ødeleggelser kommer på toppen.

Bedriftseiere er fortvila

– Det er forferdelig. Hva skal vi si? Det er veldig synd, sier Ahmed Murad som er daglig leder i Værnes Matbutikk.

Natt til mandag var det deres butikk som fikk besøk av tyvene. Også der ble kassa stjålet.

Leif Anders Hastadklev er medeier og driver av Hastadklev bil og fritid. Natt til 2. august var tyvene inne hos dem rett etter å ha vært på Eiksenteret. Roar Flikkeshaug er daglig leder og eier av Bowlinghallen i Stjørdal. Han sier at det har vært ekstremt mange innbrudd den siste tida. Ahmed Murad er daglig leder i Værnes matbutikk. Han sier at de nå må undersøke hvor store skadene er før de kan åpne butikken.

2. august var tyvene hos Hastadklev bil og fritid hvor de reiv ned printere og stjal kassa.

– Det er jo forferdelig. Nesten hver natt har det vært innbrudd, og det er sannsynligvis de samme personene som utøver ugjerningene, sier driver og medeier Leif Anders Hastadklev.

Hastadklev sier at politiet står maktesløse i møte med de mindreårige tyvene.

– De er jo litt maktesløse. For sånn som jeg har skjønt det, så har de ikke hjemmel for å holde 16- og 17-åringer.

Grafikk: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

Mindreårige tyver

Politioverbetjent Ulvin sier at det er begrenset hvilke virkemidler de kan bruke når gjerningsmennene er under 18 år.

– Nå er jo to av de mest aktive varetektsfengsla i fire uker. Når det gjelder de to yngste, som begge er under 18 år, sitter varetekt veldig langt inn.

Når unge kriminelle nærmer seg 18 år, så er virkemidlene til barnevernet oppbrukt. Da er det egentlig opp til politiet å ivareta dem, men de sliter med å få satt tyvene ut av spill.

Politioverbetjent Arne Henrik Ulvin sier at de mindreårige lovbryterne er fullt klar over at det er grenser for hva politiet kan gjøre i disse sakene. Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

– Det må være en måte å beskytte samfunnet på, som gjør at vi ikke får gjentatte straffbare forhold natt etter natt.

Politiet etterspør endring.

– Vi ser en trend nasjonalt om at vi får flere og flere unge kriminelle, altså kriminelle under 18 år, som samfunnet egentlig ikke er rigga for å gjøre noe med.

Kommunen vil ha oppholdsforbud

– Først og fremst er vi redd for framtida til ungdommene her. Dette er jo våre medborgere som skal ha ei lysende framtid her på Stjørdal sammen med oss, sier varaordfører Renate Bjørshol (H).

Bjørshol sier de trenger at politiet får andre virkemidler til å hjelpe dem i en sånn situasjon.

Kommune, politi og næringsliv skal møtes for å diskutere hva de skal gjøre den kommende tiden. Varaordfører Renate Bjørshol (H) er klar på at politiet bør få andre virkemidler i møte med unge lovbrytere. Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

– Vi trenger mer oppholdsforbud, gjerne kombinert med fotlenker eller andre muligheter til å håndheve oppholdsforbud bedre. Vi trenger hurtigspor i domstolene, og vi trenger en effektiv oppfølging.

Onsdag skal kommunen, næringsforeninga og politiet ha et møte for å diskutere hva de skal gjøre den kommende tiden.