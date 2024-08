Søppelet flyter i fjæra: – En uoverkommelig oppgave

Gammelt og nytt søppel flyter inn i fjæra. Å rydde vekk alt beskrives av gjengen på Mausund Feltstasjon som et evighetsprosjekt.

– Vi skulle helst vært 25 stykker som jobbet med dette. Nå er vi seks igjen, forteller Odd Arne Arnesen, prosjektleder på Mausund Feltstasjon.

Må rydde kontinuerlig

Feltstasjonen jobber blant annet med rydding av marint søppel i øyregionene sør i Trøndelag. De dekker kysten fra Osen til Møre-grensa.

– Det er et kontinuerlig arbeid. Du bare jobber deg videre gjennom fjæra, og så er det fem meter over til neste øy og neste fjære. Året etter har det kommet nytt tilsig og det er bare å begynne på nytt.

De er en effektiv gjeng på Mausund feltstasjon, men skulle helst vært 20 ryddere mer. Foto: Odd Arne Arnesen

Kystrenovatørene rydder øy for øy og holme for holme. De kommer tilbake og rydder de samme plassene annethvert år, og da kan det se ut som om det ikke er rydda der før.

– Og én øy kan være veldig mye mer forurensa enn den neste. Det er et evighetsarbeid, forteller Arnesen.

Mister finansieringen

For fire år siden mistet de støtten fra Miljødirektoratet. Siden har de kun fått støtte fra handelens miljøfond. Etter neste år forsvinner også denne støtten.

Det gir plastryddingen en usikker fremtid.

– Det er jo en svært alvorlig situasjon for dem som berøres, og det berører oss alle, sier Arnesen.

Alt mulig finner veien inn norskekysten, og noen der ute savner vel sin høyre sandal. Foto: Odd Arne Arnesen

Situasjonen oppleves frustrerende for feltstasjonen.

– Jeg har brukt så å si all min tid for å prøve å skaffe finansiering. Og etter mange, mange år har vi erfart at det er mange tomme ord. Vi har enda til gode at en politiker ringer oss og sier at nå tar vi et krafttak, sier Arnesen

Harde prioriteringer

Miljødirektoratet forteller om stor pågang av søknader om midler, og at de må gjøre harde prioriteringer.

– Generelt sett så søkes det om mye mer midler enn det vi har å disponere, forteller Ann Helen Hellevik i miljødirektoratet.

I år har miljødirektoratet mottatt 62 søknader på til sammen 80 millioner kroner. Direktoratet har 30 millioner til disposisjon.

– Vi må vurdere søknadene blant annet ut ifra beskrivelsen av prosjektet, gjennomføringsplan og kostnadene, samt geografisk område slik at vi får god spredning på hvor det bevilges penger.

Hellevik tror den beste løsningen for å holde frem med ryddearbeidet er en kombinasjon av frivillige og private aktører.

Både norsk og utenlandsk søppel

Tilbake på Mausund Feltstasjon foregår fortsatt ryddearbeidet – enn så lenge

Denne plastkassen er ikke norsk, men har likevel funnet veien til norskekysten grunnet golfstrømmen. Heldigvis har den blitt plukket opp av gjengen på Mausund. Foto: Odd Arne Arnesen

Det er ikke bare plast fra Norge de finner langs kysten. Golfstrømmen gjør at også utenlandsk avfall havner langs norskekysten.

– Når vi har gjort målinger, har vi vært helt oppe i 70 -80 % utenlandsk avfall. Det er spesielt for norskekysten, forteller Arnesen.