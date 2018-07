Tørken gir høye strømpriser

Det har vært en særdeles tørr vår i Norge. Det gir dyrere strømregninger ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat. Kraftprisene i Norge er i snitt 33 prosent høyere i år, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Økningen i kraftprisene hittil i år og utsiktene til høy pris fremover, gjør at en gjennomsnittskunde må betale om lag 3000 kroner mer for strømmen i år, enn i fjor, sier seksjonssjef Vegard Willumsen i NVE.

NVEs beregning er basert på at gjennomsnittskunden bruker rundt 20.000 kWh i året.

Varmeste mai siden 1900

Mai var den varmeste siden målingene startet i 1900. Det førte til rask snøsmelting. Dermed har nivået på vann i magasinene for det meste holdt seg over normalen i vår, men nå har det meste av snøen smeltet. Det fører til svært lite tilsig til kraftmagasinene.

SAMSJØEN: Vanligvis er det vann hvor Jorunn Solli og Britt Wenche Berg sitter. Foto: Stein Lorentzen / NRK

– Kraftforsyningen i Norge er likevel ikke truet av tørken, siden vi har en del vann å ta av, sier Willumsen.

– Vi ser at kraftprodusentene holder vann tilbake for å spare til vinteren. Det medvirker til en noe høyere kraftpris nå, men vannet som holdes igjen vil redusere strømregningen til vinteren.

Tar ingen risiko

I stekende sol ved Samsjøen i Trøndelag sitter hytteeierne Jorunn Solli og Britt Wenche Berg på det som vanligvis er bunnen av innsjøen. For det er nemlig ei ekstra lang strandlinje ved Samsjøen i år.

– For 30 år siden var det fylt opp med vann her. Det er tragisk å se at vannstanden er så lav, sier Britt Wenche Berg.

Trøndelag har hatt det tørreste året Trønderenergi har registrert siden 1958.

Produksjonsdirektør i kraftselskapet, Tormod Eggan, har stor forståelse for at det blir reaksjoner fra folk.

– Noen ønsker strømproduksjon og noen ønsker høyest mulig vannstand, så det handler om å finne en mellomting.

Den lave vannstanden gjør at mange kvier seg for å sette båten på vannet, forteller hytteeiere ved Samsjøen. Foto: Stein Lorentzen / NRK

Eggan sier at de nå sikrer at de har nok vann i magasinene til at de klarer seg gjennom vinteren. Det gjør de ved å produsere mindre strøm.

– Det kan fort bli dyrere strøm, men vi har stor tro på at strømsikkerheten er god, sier Eggan.