– Det er fint å ha fleksibilitet og mulighet for avveksling.

Det sier Marte Nubdal som jobber som seniorrådgiver ved NTNU.

Selv har hun hatt mye hjemmekontor i perioder – både under og etter pandemien.

– Det blir for mye av det gode om det blir hele tida, men i prinsippet fungerer hjemmekontor fint til konsentrasjonsarbeid. Det er en fin mulighet å ha, sier hun, som legger til at hun håper å kunne benytte hjemmekontor også i framtida.

Flere endringer

Og skal vi tro Arbeidstilsynet, legger mange arbeidsgivere nå opp til at ansatte kan gjøre nettopp det.

Men med de nye reglene som gjelder fra 1. juli, skjerpes arbeidsgiveres ansvar inn.

En av endringene som trer i kraft er at det skal være samme arbeidstid på hjemmekontor som på arbeidsplassen.

– Vi mener behovet for vern ikke er mindre for arbeid hjemme enn arbeid fra kontoret. Forskning tyder tvert imot på det motsatte, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen i ei pressemelding.

En annen endring er at arbeidsgiver skal ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet også på hjemmekontor.

I tillegg blir det krav til skriftlig avtale. Ifølge en rapport fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet er det 18 prosent som har dette i 2022.

Kan føre tilsyn

At Arbeidstilsynet kan begynne med å føre tilsyn, er også en av endringene.

Det betyr ikke at Arbeidstilsynet plutselig kan stå på døra di. Det er arbeidsgivers oppfølging av de nye reglene de kan føre tilsyn med, påpeker direktør Trude Vollheim til NRK.

– Det vi erfarte i starten av pandemien, var at mange – både arbeidstakere og arbeidsgivere, synes det var tungt å sitte på hjemmekontor, sier Vollheim.

Fra hjemmekontoret, som også er gjesterom, forteller direktør Trude Vollheim om de nye reglene for hjemmekontor. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Hun legger til at dette har endret seg etter hvert.

– Det vi registrerer rundt oss nå, er både arbeidsgivere som ønsker å gi en fleksibel og frivillig ordning om alternative kontorløsninger, og arbeidstakere som også ser at ei fleksibel løsning kan være bra for dem.

Endringer fra 1. juli Ekspandér faktaboks Tydeliggjøring av når forskriften gjelder. Forskriften gjelder ikke ved «kortvarig eller sporadisk arbeid» hjemmefra.

Forskriften gjelder ikke ved «kortvarig eller sporadisk arbeid» hjemmefra. Samme arbeidstidsregler som på kontoret. De samme reglene for arbeidstid vil gjelde ved hjemmekontor som ved arbeid på arbeidsplassen.

De samme reglene for arbeidstid vil gjelde ved hjemmekontor som ved arbeid på arbeidsplassen. Arbeidsgiver skal ivareta psykososialt arbeidsmiljø. I tillegg til at arbeidssted, arbeidsutstyr og innemiljø ikke skal medføre uheldig fysisk belastning, tydeliggjøres det at arbeidsgiver skal ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet også på hjemmekontoret. Dette innebærer blant annet å legge til rette for at alle i virksomheten har mulighet for kontakt og kommunikasjon med hverandre.

I tillegg til at arbeidssted, arbeidsutstyr og innemiljø ikke skal medføre uheldig fysisk belastning, tydeliggjøres det at arbeidsgiver skal ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet også på hjemmekontoret. Dette innebærer blant annet å legge til rette for at alle i virksomheten har mulighet for kontakt og kommunikasjon med hverandre. Snevert unntak for krav til skriftlig avtale. Alle med hjemmekontor som fast ordning skal ha skriftlig avtale om hjemmekontor. Unntaket er dersom hjemmearbeidet skyldes pålegg eller anbefalinger fra myndighetene. Da kan det i stedet for skriftlig avtale gis skriftlig informasjon til arbeidstakerne. I slike tilfeller skal arbeidsgiver drøfte informasjonen med de tillitsvalgte før den gis.

Alle med hjemmekontor som fast ordning skal ha skriftlig avtale om hjemmekontor. Unntaket er dersom hjemmearbeidet skyldes pålegg eller anbefalinger fra myndighetene. Da kan det i stedet for skriftlig avtale gis skriftlig informasjon til arbeidstakerne. I slike tilfeller skal arbeidsgiver drøfte informasjonen med de tillitsvalgte før den gis. Arbeidstilsynet kan føre tilsyn. Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med arbeidsgivers oppfølging av hjemmekontorforskriften. Vi kan ikke føre tilsyn i private hjem, men vi kan for eksempel kontrollere om det er inngått skriftlige avtaler om bruk av hjemmekontor og om hjemmekontor inngår i arbeidsgivers risikovurdering av arbeidsmiljøet i virksomheten. Kilde: Arbeidstilsynet

Bra med rammer

Andelen av arbeidstida som jobbes hjemmefra har sunket fra 59 prosent i fjor, til 37 prosent i år, ifølge rapporten fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Her kommer det også fram at 50 prosent av norske arbeidstakere har mulighet til å jobbe hjemmefra. Av dem er det 53 prosent som minst ukentlig jobber hjemmefra hele dagen.

Sju av ti arbeidstakere med noe hjemmekontor, ønsker å jobbe hjemmefra minst en dag i uka. Men de færreste ønsker å jobbe hjemmefra hver dag.

At det nå kommer nye regler for hjemmekontor, har Nubdal ved NTNU stor forståelse for.

– Det kan skli litt ut i begge retninger. At det blir ei ordning man ikke bruker, men kanskje også ei ordning man bruker litt for mye, sier hun.

– Så jeg tenker det kan være greit å få litt rammer på det, også for å få et levende arbeidsmiljø på arbeidsplassen.