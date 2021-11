Siste: Stavsjøfjelltunnelen mellom Trondheim og Stjørdal er stengt på grunn av mye vann i vegbanen, melder Vegtrafikksentralen

– Det er veldig mye vann og oversvømmelser, tette stikkrenner og vanskelige kjøreforhold. Trafikkoperatør i Statens vegvesen Erlend Nilsen forteller om en kaotisk situasjon i Trøndelag akkurat nå.

Hvilke råd har du til de som skal ferdes på vegene i natt?

– Jeg ville ha tatt det svært rolig og ikke kjørt om det ikke var helt nødvendig. Det er mange steder vi ikke har oversikt akkurat nå, sier Nilsen.

Han legger til at de er i kontakt med entreprenører hele tiden og at de fortløpende fikser det som er viktigst.

Ras flere steder i Trøndelag

Fylkesveg 65 mellom Storås og Laksøybygdvegen er stengt på grunn av et jordras. Entreprenør på veg til stedet, meldte Vegtrafikksentralen klokka 22.34.

NRKs frilanser ved raset melder ved midnatt at det har gått enda et ras der. Rekkverket på nedsiden av vegen skal nå henge i løse lufta.

Det har også gått et jordskred på fylkesveg 10 Lensvik ved Selnes. Det er mulig å passere, men skredet kommer brått på. Entreprenør er på veg, melder Vegtrafikksentralen klokka 23.22.

Fylkesveg 6652 Byneset ved Lauset i Trondheim er også stengt grunnet jordras. Entreprenør driver med opprydding, melder Vegtrafikksentralen klokka 23.50.

Tidligere tirsdag kveld ble det også meldt om et ras over Nordlandsbanen, som ble stengt etter at et tog kjørte inn og gjennom et jordras mellom Skatval i Stjørdal og Åsen i Levanger.

Jordraset som stenger fylkesveg 65 mellom Storås og Laksøybygdvegen i Orkland kommune, også kalt Storåsbakkan. Foto: John J. Storholt

Oransje farevarsel

Tirsdag sendte Meteorologisk institutt sendt ut oransje farevarsel for flom- og jordskredfare i Trøndelag og deler av Møre og Romsdal som følge av mye nedbør. Opptil 100 millimeter.

– To personer er i stand by for å følge med situasjonen. De skal på relativ kort tid kunne takle situasjonen enten hjemmefra eller fra regionkontoret. Så har vi også oversikt over andre ressurser om vi skulle ha behov for det, sier Asbjørn Osnes, sjefingeniør i NVE til NRK.

Mye vann i vegbanen under jernbanebrua ved Lilleby i Trondheim. Foto: Bertil Lernæs

Veg vasket vekk av vannmasser

Deler av fylkesveg 714, Snillfjordsvegen, mellom Stokkhaugan og Gjønnessætra i Orkland kommune er vasket bort av vannmasser, skriver Trøndelag fylkeskommune.

Det skal være mellom ti og 20 meter av fylkesvegen som har blitt vasket vekk. Det er meldt mer nedbør, og en frykter nå at hele vegen vil forsvinne.

Det er omkjøring via Kyrksæterøra, men ikke for kjøretøy over 11 meters lengde. Dette betyr blant annet at vogntog med laks må vente.

Ved 22-tiden tirsdag kveld vet en ikke når fylkesveg 714 kan åpnes.

Det blir en tatt vurdering når dagslyset kommer onsdag 23. november, opplyser fylkeskommunen.

Vannet flommer over flere veger i Trøndelag. Her fra Sigurd Jorsalfarsveg på Tyholt i Trondheim. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Vann i kjellere

I Trondheim melder Adresseavisen at kloakksystemer renner over. Avisen skriver at flere kjellere rundt om i byen skal være fulle av vann.

– Med oransje varsel er det en del forberedelser. Folk må se på sluk slik at ikke rusk og rask tetter det og fjerne verdifulle gjenstander om man bor i nærheten av et vassdrag, sier Osnes som også ber folk følge med på nettsidene til kommunen og NVE for å oppdatere seg.

Flere veger i byen er oversvømte av vann. Blant annet Stadsingeniør Dahls gate, rett ved Rosenborg skole.

– Flere kjellere er oversvømt. Det har vært veldig hektisk. Vi har ti stykker fra vegavdelinga og seks stykker fra vann og avløpsavdelinga i kommunen som har vært ute i kveld, sier Merete Mauland, pressekontakt ved Trondheim bydrift.

Vikeelva har gått over sine bredder i Ranheimsfjæra i Trondheim.

–Det blir nok en del å gjøre for oss fremover også. I kveld får vi bare begrenset skadene. reparasjonene blir jobben fra i morgen av, sier Mauland.

Stor vanndam i Stadsingeniør Dahls gate, rett utenfor Rosenborg skole Foto: Bertil Lernæs

Bekken ved Gjønnesetervegen i Orkland har stor vanngang. Foto: John J. Storholt / John J. Storholt

Høy vannføring i elver på Nordmøre

I Bøverdalen i Surnadal kommune i Møre og Romsdal står vannet høyt rundt elva Bøvra. Blant annet er vannverket slått ut, og folk må koke drikkevannet sitt ettersom vannkvaliteten er usikker. Flere hus har fått vann i kjelleren.

Fylkesveg 6150 ved Krangnes i Surnadalen er stengt grunnet store vannmengder. Omkjøring via fylkesveg 65, melder Vegtrafikksentralen Midt klokka 23.00.