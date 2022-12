Mistenker at brann på skole er påsatt

Det sto flammer ut av ett av klasserommene da nødetatene kom til Charlottenlund ungdomsskole i natt. Store deler av bygget er røykskadet og de fleste elevene ved skolen blir bedt om å holde seg hjemme fredag.

– Ut fra det vi har funnet på åstedet her, så er vår teori at brannen kan være påsatt. Vi har så langt ingen mistenkte og etterforsker nå saken bredt, sier operasjonsleder Trond Volden ved politiet i Trøndelag.

Brannen starta i et klasserom ved skolen og der er det store brannskader.

Undervisning avlyst

I en melding til foresatte ved skolen skriver rektor Bjørn Ivar Midjo at det ikke blir undervisning for 9. og 10. klasse. 8. klasse skal møte som normalt da deres areal ikke er berørt av brannen.

Det går cirka 500 elever ved Charlottenlund ungdomsskole.

Brannvesenet rykka ut etter at 110-sentralen fikk melding om at en automatisk brannmelder hadde løste seg ut ved skolen. Det var åpne flammer da brannfolka kom til stedet.

Tidligere i uka var det også et branntilløp i et solstudio i samme område, uten at politiet har satt sakene i sammenheng.

Politiet har starta etterforskning etter brannen ved Charlottenlund ungdomsskole som de mistenker kan være påsatt. Foto: Bjarte Johannesen / NRK