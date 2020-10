Laksetrailer kjørte uten dekk – hadde stroppet opp akslingen

På vinterføret langs E6 Berkåk i Trøndelag ble Statens vegvesen møtt av et noe uvanlig syn natt til onsdag.

Kjørte med ett tonn for mye

For under en rutinekontroll ble en laksetrailer stanset.

– Vi avdekket først lakseavrenning og tok inn semitraileren på en kontroll. Hvis vi har for mange biler inne samtidig kan det være hektisk, men heldigvis så vi på andre sida også, sier kontrollør i Statens vegvesen, Cato Andre Bakken.

Der fikk de øye på at ett av de høyre bakdekkene på hengeren manglet og kun felgen var igjen. Akslingen ble holdt opp av stropper, som igjen gjorde at de to andre dekkene på høyresida var overbelastet.

Maksimalt tillatt belastning er ifølge Statens vegvesen 4.250 kilo. Under kontrollveiinga på Berkåk var belastningen på dekkene 5.200 kilo.

Anmeldt på flere punkter

– Det er hårreisende at det mangler et dekk og at du stropper opp akslingen. Da har du allerede vist at du egentlig ikke forstår så mye av styregeometri og fysiske lover som gjelder – spesielt på et så tungt kjøretøy.

SENIORRÅDGIVER: Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk. Foto: Morten Andersen/NRK

Det sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen.

Ikke nok med dekk-mangelen ble føreren anmeldt på totalt tre punkter.

Livsfarlig i svingene

I tillegg til å ha kjørt på felgen langs europaveien, manglet føreren også førerkort klasse CE, som gjelder for lastebiler opp mot tre og et halvt tonn, samt brudd på kjøre- og hvilebestemmelsene.

SJOKKERT: – Dette er trafikkfarlig og kunne ha endt verre hvis ferden hadde fått fortsette, forteller Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

Summen av disse forholdene gjør hendelsen svært alvorlig, mener Trygg Trafikk. Johansen trekker likevel frem dekk-mangelen som det groveste.

– I en semitrailer er hengeren festet i en svingskive, som gjør den til et kritisk punkt når vogntoget svinger. Mangelen på et dekk kan føre til at lasten skyver vogntoget rett frem i en sving, går ut av veien eller at det går galt i møte med annen trafikk.

Statens vegvesen mener den alternative løsninga i de verste tilfellene kan ha store konsekvenser for kjøretøyets stabilitet.

– Vogntoget er på 35 tonn. Hvis hjulene på høyresida plutselig eksploderer på grunn av overbelastning vil føreren miste kontrollen. Skjer dette med møtende trafikk, kan vi tenke oss til hvilke konsekvenser dette i verste fall kan ha, sier Bakken.