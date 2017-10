Hevder hun er truet i USA – søker asyl i Norge

Kvinnen er tidligere statsansatt i USA og har jobbet mye med kvinners og barns rettigheter rundt om i verden. Men nå hevder kvinnen at hun er truet i hjemlandet, og sitter nå på et asylmottak i Trøndelag.

Vil sende henne tilbake

Utlendingsdirektoratet vil returnere kvinnen til USA, men hun har anket avgjørelsen.

– Jeg er to ganger blitt arrestert uten noen grunn. De har truet meg, og det har vært innbrudd hos meg, sier kvinnen til NRK.

Ifølge henne selv skal dette ha skjedd etter at hun kjempet for å få tilbake sitt barn. Nå er hun så redd at hun ikke vil tilbake til USA.

– Jeg har kommet til Norge for de at vi har et mye bedre lovverk på området, og har ingen ønsker om å bli brakt til taushet eller forsvinne i kampen for kvinner og barn. Jeg er nok en aktivist, forteller hun.

Barnet ble tatt

Hennes historie er lang og handler om at hennes barn ble tatt med av mannen på militærtjeneste i utlandet, og hvordan hun har kjempet mot det hun føler er urettferdig.

Ole Moen er tidligere professor og norsk historiker med USA som spesialfelt. Han sier denne saken er ganske spesiell.

– Vi har jo et godt forhold til USA, og vi har åpne kanaler. Derfor er det spesielt å søke asyl i Norge, og jeg kan ikke huske noen lignende sak, sier Moen til NRK.



Utlendingsdirektoratet avslo nylig kvinnens søknad og bare etter noen dager klagen på avslaget. Kirsten D. Myhre er områdeleder i UDI forklarer det slik.

– Vi baserer oss på den informasjonen vi har fra en nøytral institusjon som gir oss opplysninger. Kvinnen er avhørt, og vi mener saken er grundig behandlet, sier Myhre.

– Alt er ikke som det bør være

Den tidligere diplomaten sitter foreløpig på et asylmottak i Trøndelag, men har fått et inntrykk av at saken ikke blir tatt særlig alvorlig og fulgt skikkelig opp, verken av myndighetene eller advokaten hun har fått oppnevnt.

– Nordmenn har for god tro på USA, men ikke alt der er som det bør være, sier hun.



USA-ekspert Ole Moen mener det er viktig at man ser på hva kvinnen har å legge frem og den historien hun forteller. Selv om hun altså har flyktet fra en av våre allierte.

– Ja, de må jo høre på hva hun har å si. Ikke alt i USA når det gjelder rettsvesenet tåler jo dagens lys heller, mener Moen.