– Vi er veldig glad for at det blir NM. Vi skal kunne gjennomføre dette arrangementet på en god og trygg måte, sier arrangementssjef Terje Lund

NM på ski avholdes 16.-19. januar i Granåsen i Trondheim.

Arrangementet defineres som toppidrett, og er det er dermed i utgangspunktet åpnet for at de kan holde sine arrangement under forutsetning av dette vurderes som smittevernmessig trygt.

Arrangementet har vært planlagt i lang tid, men på grunn av økende koronasmitte har arrangøren måtte vente på et endelig ja fra kommunen for å få arrangere.

Det har de nå fått.

Ikke publikum

NM-arrangøren har tatt mange grep for å forhindre smitte når NM skal arrangeres.

Den tradisjonelle straffeten blir det ikke noe av. Den blir erstattet med to individuelle konkurranser.

Det blir heller ikke publikum.

- NM skal være en folkefest, men i år blir det ikke det. Det blir et godt TV-produkt som folk kan hygge seg med hjemme i det minste, forteller Lund.

Færre utøvere får delta

Det blir plass til maks 150 utøvere. 90 herreutøvere og 55 dameutøvere, og de siste 50 består av trenere og smørere.

Fellesstarten blir arrangert, siden arrangører mener man klarer å holde god nok avstand.

– Vi gjennomførte Beitostølen og Lillehammer før jul, og det er det systemet vi tar videre inn i NM-arrangementet, sier Lund.

Trondheim kommune skriver i en pressemelding at årsaken til beslutningen er følgende: