Hærverk-bølge i Trondheim – fem skoler rammet på tre uker

– Det mest alvorlige er jo at noen faktisk gjør dette. Vi må finne ut hvorfor og hvordan vi kan hjelpe. Kanskje er de sinna, føler på avmakt og utenforskap og trenger hjelp til å finne en annen vei, sier Camilla Trud Nereid, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning.

På tre uker har fem skoler blitt utsatt for innbrudd og omfattende hærverk. Skadene er ifølge politiet i millionklassen.

Siste helga i januar brøt noen seg inn på Ila skole og tømte et pulverapparat i sokkeletasjen, så hverken skolekjøkken, musikkrom eller gymsal kunne brukes på flere dager.

3. februar var det innbrudd hos både Charlottenlund og Strindheim skole. Strindheim ble utsatt for så omfattende vannskader at nesten halvparten av elevene måtte flyttes til andre lokaler på ubestemt tid.

13. februar var det innbrud hos Dagskolen på Lade.

Senest nå i helga ble en sofa tent på inne på Bispehaugen skole i Trondheim. Skadene er så store at driften av skolen må flyttes til andre lokaler i byen.

– Det er trist for elevene, foreldrene og for oss som jobber her. Det er også trist at noen føler de må gjøre slike ting. Skadene er så store så vi må flytte hele driften av skolen. Når vinterferien er over så skal vi ha undervisninga på Brøset, sier Heidi Merethe Torbergsen, som er rektor ved Bispehaugen skole.

SATTE FYR: Brannen spredde sot og røyk opp i alle etasjene i hovedbygget på Bispehaugen. Foto: Kristin Grønning/NRK

Nesten 600 på brakkeskole

302 elever fra Bispehaugen skal nå dele brakkene på Brøset med litt over 250 elever fra Strindheim skole.

Hærverkene er under etterforskning hos politiet. Det er satt en gruppe etterforskere på saken, men hittil er ingen pågrepet. De forsøker å se om det er noen sammenheng mellom skadeverkene, opplyser politiførstebetjent Pål Berg til NRK.

TILGRISING: Her har noen tatt i bruk et pulverapparat ved Ila skole i Trondheim. Foto: NRK

Vurderer ytterligere sikkerhetstiltak

Trondheim eiendom har satt inn ekstra vakthold rundt skolene og tatt kontroll over når alarmene slås på der det tidligere har vært skolens ansvar.

Det har den siste tiden vært en nedgang i hærverk som blir begått på utsiden av bygninger, men nå dukker det opp nye problemer.

– Vi har sett en trend i det siste med disse sakene hvor det blir begått mer hærverk på innsiden av bygninger, og det er alvorlig, sier Per-Tore Støen, direktør i Trondheim eiendom.

Nå vurderer de om det må settes i gang ytterligere sikkerhetstiltak.

– Her må vi se på nye løsninger og tenke innovativt, og vi har begynt å samle erfaring fra blant annet Sverige der de har hatt mye hærverk på skolene sine, forteller Støen.