Fotballekspert spår snarlig avgang for RBK-treneren: – Det er litt som å resignere

Den elendige sesongstarten for Rosenborg fortsetter, og laget har nå null seire og kun to mål på fire kamper.

Da Eirik Horneland ble RBK-trener tidligere i år, la han om formasjon til 4-4-1-1. Men mandag, da Strømsgodset gjestet Lerkendal, hadde Horneland endret stil: RBK var igjen tilbake til 4-3.3.

Trener Horneland sa etter mandagens kamp at det var uklokt av ham å legge om fra den velkjente 4-3-3.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp mener det er urovekkende for Horneland at laget allerede har skiftet formasjon.

– Litt som å resignere

Torp påpeker at treneren ble hentet inn for å ta laget i en litt annen retning.

– For meg ble dette et enda tydeligere steg i retning av at Eirik Horneland ikke kommer til å være Rosenborg-trener så veldig lenge. Når han må begynne å kaste en del av sine tanker, planker og byggverk på sjøen allerede nå, så er det litt som å resignere, sier fotballeksperten.

– At han måtte tilpasse seg så kjapt, synes jeg er et dårlig tegn. Men for Rosenborgs del tror jeg det er fornuftig, sier han, og er enig i at Godset-kampen var årsbeste hittil.

UROLIG: NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp mener det er urovekkende for Horneland at laget allerede har skiftet formasjon. Foto: Julia Marie Naglestad

Tror at styret speider etter ny trener

Torp sier at Horneland «ikke har mye å gå på nå».

– Jeg blir ikke overrasket hvis de allerede er en prosess internt i klubben for å fortsette jobben de holdt på med i fjor, med å speide i miljøer for gode trenere. Den prosessen tror jeg er i gang, sier Torp.

At klubben har et treårsperspektiv og at årets sesong ikke skal være viktig, synes han rimer dårlig.

– Det henger ikke sammen, i hvert fall ikke med fjorårets prosess der de sparket et trenerteam som hadde vunnet alt flere år på rad. Da hadde de ikke tid til det prosjektet, påpeker Torp.

ENDRET FORMASJON: I mandagens kamp mot Strømsgodset, endret Rosenborg formasjon tilbake til 4-3-3. Rosenborg har ennå ikke seiret denne sesongen. Det gjorde de heller ikke i går. Kampen endte 0–0 på Lerkendal. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Han minner om at RBK brukte lang tid på å finne erstattere, som heller ikke var førstevalg.

– Da er det rart at de ønsker å gi det prosjektet tre år, mener eksperten.

Diskuterer ikke Horneland

Tirsdag kveld var det styremøte i Rosenborg. I tillegg skulle klubben ha årets andre medlemsmøte. I 18-tiden varslet Rosenborg at medlemsmøtet er avlyst, grunnet «spesielle omstendigheter».

Før styremøtet sa styreleder Ivar Koteng til NRK at Eirik Hornelands situasjon ikke kommer til å bli diskutert «i det hele tatt».

Koteng mener at endringen i formasjon viser at Horneland gjør refleksjoner rundt det han holder på med, og at han ikke har et fastlåst syn på løsninger.

– Han gjorde det fordi det var klokt, og vi så at vi gjorde vår beste kamp i Eliteserien i går, sier Koteng til NRK.

Styrelederen synes ikke klubben har kastet bort tid på å få til en annen spillestil.

– Vi trener, og så er det vel en refleksjon over at man kanskje prøvde å forandre for mye samtidig. Da har man tenkt seg om, og så har treneren justert det. Det virker å ha vært smart, mener han.

BER OM TID: – Vi skal trene mye hardere, og da må vi ha spillere som tåler det og vil det. Det er klart at det tar litt tid å få til, sier Ivar Koteng. Foto: Sunniva M. Danielsen / NRK

Vil bruke tid

Planen om å bruke tid på å løfte klubben ligger fast.

– Jeg har sagt at hvis vi skal endre oss til å bli betydelig bedre enn vi var ved inngangen til i år, så trenger vi tre år. Horneland er selvfølgelig med i den planen, sier Koteng til NRK.

Sesongstarten har ikke endret dette, fastslår han.

– Enhver som har prøvd å prestere noe over tid, vet at det går opp og ned. Slik situasjonen er i Rosenborg nå, med de endringene som kommer, trenger vi litt tid til å få det til, forklarer han, og legger til:

– Vi skal trene mye hardere, og da må vi ha spillere som tåler det og vil det. Det er klart at det tar litt tid å få til.

Tror det passer «sirkushestene»

Etter mandagens kamp, sa både Horneland og RBK-spiller Pål André Helland, at de var på vei i riktig retning. Det er Bent Skammelsrud, tidligere RBK-kaptein, enig i. Han har tro på å ta tilbake 4-3-3-formasjonen.

– Jeg tror det kan være fornuftig. Vi har mange «gamle sirkushester» i Rosenborg for tiden, tett opptil 30 år, og de har blitt vant til å spille på én måte. Det er vanskeligere å gjøre om de spillerne til å spille noe nytt, mener Skammelsrud.

– Jeg har sett ei trening før påske, og så vel både på blikk og utførelse at de ikke hadde helt tro på dette. Jeg tror nok på sikt at det er smart å bytte, legger han til.

Men Skammelsrud tror imidlertid ikke at trener Horneland selv ønsket å legge om formasjonen.

– Det er nok en blanding av frustrerte spillere, som har lett for å se tilbake til det de har lyktes med før, og at Horneland måtte se muligheten og gå tilbake til det kjente.