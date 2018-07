Han slår i trærne med stokken sin. Mannen som slår er Arnstein Staverløkk. Han har stokken i den ene hånda og noe som ligner på en flat hov i den andre. Han er insektforsker i Norsk institutt for naturforskning, NINA, og han er på jakt etter insektet som i følge Staverløkk er oppkalt etter jomfru Maria.

– Jeg oppdaget ganske tidlig i år at det var mange bladlus på plantene. Da tenkte jeg at det blir nok en skikkelig marihønesommer i år, slår Staverløkk fast. Og det er nettopp marihøna han ser etter.

I følge NINA er det masse bladlus over hele landet i år. Det mener de er godt nytt for marihøna.

- Marihønelarvene er glupske dyr som kryper opp og ned blader på jakt etter små bladlusbarn som de kan spise. Og når det er mye mat for en predator som marihøna, da blir det mange av den, sier Staverløkk.

FANGST: Insektforsker Arntstein Staverløkk sjekker ut dagens fangst Foto: Kjersti Anderdal Bakken / NRK

Betyr lykke for store og små

Marihønelarver er bladlusas antagonist. Det er godt nytt for deg som har hage og for bonden. Marihønelarvene spiser opp bladlusa som spiser opp hager over hele landet, og derfor får plantene og avlingene vokse i fred.

– Hvis jeg får en marihøne på skuldra, så betyr det lykke. Den har betydd glede hele livet, men etter at jeg ble voksen har jeg forstått mer av hvor viktig den er for plantene og hagen vår, sier hageentusiast John Fornes som er på ferietur i Sverige for å se på svenske hager.

HAGEENTUSIASTER: Det er glede for John og Beathe Fornes når de ser en marihøne. Foto: Privat

Men marihøna har én stor fiende, mauren. Mauren vil gjerne ha bort marihøna. For mauren får søtstoffer fra bladlusa, derfor vil den ha den for seg selv. De inngår en pakt hvor mauren får søtstoffer av bladlusa mot beskyttelse mot marihøna.

Halloweenmarihøna

Men ikke alle marihønene blir likt like godt, og det er ikke enkelt å skille artene fra hverandre. Men ved å telle antall prikker på vingene kan man artsbestemme marihøna.

– Marihønen kan ha opptil 24 prikker og antallet sier hvilken art den tilhører, sier Staverløkk

En fem-prikket marihøne heter Coccinella quinquepunctata, den med tjuefire-prikker heter Subcoccinella vigintiquatourpuncata. Så har vi Harlekinmarihøna, eller Halloweenmarihøna.

– Dette er en uønsket art i Norge ettersom den kan utkonkurrere våre stedegne arter, samt at den ofte trekker inn i husvegger for å overvintre, sier Staverløkk.

INSEKTSHOV: Arnstein Staverløkk med den flate insektshoven. Foto: Kjersti Anderdal Bakken / NRK

Han anbefaler ikke å ta livet fra dem hvis du kommer møter en, det er vanskelig å se forskjell på halloweenmarihøna og marihønearter som kun er nyttedyr.

- Halloweenmarihøna er skremmende, eller Harlekinn som jeg kaller den. Vi har ikke fått rapporter om den i Trøndelag. Men vi sender planter mellom oss i landet, da kan man være uheldig og få en av dem med på kjøpet. Når den først kommer hit så har den ingen naturlige fiender, dermed eksploderer bestanden, sier entusiast John Fornes.