19. januar blei ein vikar i Sparebank 1 SMN sikta for grovt underslag og kvitvasking av pengar.

16. januar sa han opp jobben for å fokusere meir på studiane sine.

Tiltalte skreiv i ein e-post at han ville kome innom banken for å levere PC og avslutte pågåande saker.

Vikaren studerte til å bli dataingeniør, og har ein bachelor i økonomi og administrasjon frå før.

Grovt underslag, kvitvasking og bruk av falskt dokument

Mannen i 20-åra er tiltalt for å ha underslått nærmare 75 millionar kroner. Underslaga skal ha skjedd mellom 16. desember 2022 og 19. januar 2023.

Enkeltoverføringane frå banken sine kontoar til tiltalt sine eigne kontoar varierte frå 15 000 kr som minste sum til 22 500 000 kr.

Deretter blei pengane overført kontoar i inn- og utlandet som tiltalt disponerte. For dette er han sikta for grov kvitvasking.

Dette er tiltalte usikker på, men trur han er straffskuldig.

Tidlegare var han også sikta for å ha svindla sambuaren sin, men dette har partane ordna opp sjølve. Bankvikaren er likevel tiltalt for bruk av falskt dokument, noko han erkjenner straffskuld for.

I retten tok det 15 minutt å lese den omfattande tiltalen.

Men korleis kunne det skje at ein bankvikar kunne svindle banken for 75 millionar kroner?

Les også Underslagssiktet bankvikar siktet for to nye forhold

Delvis teieplikt for journalistar

Banken ville at heile saka skulle gå for lukka dører, også for pressa. Banken viste til at informasjon om kontrollrutinar og sikkerheit mot svindel og kvitvasking ikkje kunne avslørast i open rett.

Adresseavisen og NRK klaga til retten og fekk støtte hos både påtalemakta og forsvararane i at mest mogeleg av saka skulle gå for open rett.

Men pressa kjem til å bli pålagt teieplikt under nokre av vitnemåla. NRK har bestemt at journalistane ikkje kjem til å vere til stades i delar underlagt teieplikta.

Under dei tilsette i banken sine forklaringar vil det kome fram informasjon om banken sine sikkerheitssystem, rutinar for behandling av mistenkelege transaksjonar og prosedyrar for anti kvitvasking.