2000 søkte om personlige bilskilt på 25 minutter

– Vi ble tatt litt på senga over hvor stor trafikken ble, sier pressesjef i Vegdirektoratet, Kjell Bjørn Vinje.

Straks klokka var passert 11 gikk hjemmesiden til vegvesenet ned. Det tok 10–15 minutter før den var oppe igjen.

Dette møtte folk som besøkte vegvesen.no like etter klokka 11 torsdag formiddag. Foto: Skjermdump

Populært tilbud

Det var mandag at vegvesenet annonserte at man fra torsdag 15. juni kunne gå inn på vegvesen.no og bestille seg sitt personlige bilskilt. Prisen for et slikt skilt var satt til 9000 kroner.

– Vi visste at dette kom til å bli en populær tjeneste. Men at det skulle eksplodere sånn på lanseringa var vi ikke forberedt på. Vi trodde ikke folk var så ivrige etter å sikre seg skiltet sitt klokka 11, sier Vinje.

Allerede etter 25 minutter hadde Vegdirektoratet fått inn 2000 søknader på bilskilt.

– Det er mye, mye mer enn vi trodde.

Pressesjef i Vegdirektoratet, Kjell Bjørn Vinje, sier pågangen etter personlige bilskilt er langt større enn de forventa. Foto: Knut Opeide

Personlige bilskilt har vært etterspurt i årevis. Derfor har vegvesenet brukt flere millioner kroner på å få til denne ordninga. Likevel er ambisjonen at prosjektet skal gå med overskudd etter en tid, slik det gjør i andre land.

– Når løsninga går med overskudd, så er det meningen at overskuddet skal gå til frivillig trafikksikkerhetsarbeid. Da skal lag og foreninger kunne søke om midler til sikkerhetsarbeid de har lyst å gjøre, sier Vinje.