10 personer er evakuert etter togavsporing

Bane Nor fikk melding om at et godstog hadde sporet av på Nordlandsbanen mellom Namsskogan i Trøndelag og Majavatn i Nordland klokka 17.40 torsdag.

Eksplosjonsfare

– Vi har evakuert 10 beboere som bor opptil en kilometer fra området der godsvogna har sporet av, sier brannsjef i Namsskogan, Frode Bjørhusdal til NRK.

Han opplyser at beboerne bor i rundt åtte hus i området.

Brannsjefen forteller at en av godsvognene som har veltet, inneholder farlig gods. Dette er stoffet Acetylen, som kan eksplodere om stoffet antennes av en gnist.

FULL STANS I TRAFIKKEN NORDOVER FRA TRØNDELAG TIL NORD-NORGE: Både toglinja og E6 er stengt. Det er langt unna omkjøringsmuligheter på Kystriksvegen. Foto: Bane Nor

E6 kan bli stengt lenge

E6 ble stengt cirka klokka 19.30 og vil bli stengt til innholdet i vogna er vurdert.

Et team fra Namsos brannvesen er nå på vei med en gassmåler for å undersøke om det kan være en lekkasje fra flaskene med Acetylen i godsvogna. De er først på plass rundt klokka 21.00.

Først etterpå når godsvogna er undersøkt, kan E6 bli åpnet igjen.

– Det er mye ferietrafikk og svært langt unna omkjøringsmuligheter, forteller Bjørhusdal.