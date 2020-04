1/10 Hvordan fortsetter dette ordtaket: «Over bekken ...» Foto: Gyda Katrine Hesla / NRK ... hvis ikke blir man våt. ... etter vann. ... og på andre siden er det tørt. ... og over hei, går jeg på fjellet blir jeg aldri lei.

2/10 Heter det: Foto: Romsdalmuseet Du skal ikke feie alle over en kam Du skal ikke skjære alle over en lav sko Du skal ikke skjære alle over en kam Du skal ikke plassere alle sammen under en kam

3/10 Hva gjør du hvis du gjør noen en «bjørnetjeneste»? Foto: Jonas Olsen / NRK Du gjør noen en stor tjeneste Du legger ut mat til bjørnen Du kler deg ut som en bjørn og gjør noen en tjeneste Du gjør noen en velment tjeneste som får negative følger

4/10 Hva betyr «å ha svin på skogen»? Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK At man har noe å skjule At man har griser i skogen bak huset At grisene har det bra i skogen Å være grisebonde

5/10 Hva er rett? Foto: Christina Cantero / NRK Ugler i posen Ugler i mosen Ugler i Sørkjosen Ugler i hypnosen

6/10 Hva betyr at noen «sitter på sin høye hest»? Foto: John-André Samuelsen / NRK At de er overlegne At noen sitter på en kjempehøy hest Å kjøre en høy motorsykkel At noen er stolt over egen prestasjon

7/10 Det er bedre med en fugl i hånda enn ...? Foto: Kjartan Trana / NRK To på taket Hundre på taket Tre på taket Ti på taket

8/10 Hva betyr uttrykket «nød lærer naken kvinne å spinne»? Foto: Arvid Torsgard / NRK At nakne kvinner spinner rundt og rundt i nød At man finner løsninger i en vanskelig situasjon At kvinner lærer å spinne garn fortere hvis de er nakne At det er flest kvinner med på spinningtimer på treningssenteret

9/10 Hva betyr «eplet faller ikke langt fra stammen»? Foto: Sissel Beate Brunstad / NRK At det er enkelt å plukke epler fra trær At epler som faller på bakken er gode At noen er veldig glad i epler At et avkom er likt sitt opphav

10/10 Hva er rett? Foto: NRK Goddag mann hostesaft Goddag mann hoftesaks Goddag mann økseskaft Goddag mann hosteskaft