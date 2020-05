I leiligheten til Roy Håkon Friskilæ i Vadsø er det stille. På stuebordet ligger bilder av den palestinske kvinnen han vil dele livet med. Foreløpig får hun ikke komme til Norge.

Paret har vært sammen siden 2015, og vigselsattesten på både engelsk og arabisk viser at paret er rettmessig gift.

En innreisetillatelse blir ikke gitt før norske myndigheter har behandlet ferdig søknaden om familiegjenforening. Så langt har familien ventet i ett år.

Koronarestriksjoner og lang kø er årsaken for at søknaden tar tid å behandle. Det tærer på helsa deres.

– Det har vært en så lang prosess at man føler man blir veldig sliten, både mentalt og fysisk. Og man føler jo man blir utslitt av veldig små ting, sier Friskilæ.

Friskilæ viser til menneskerettighetene om at man har lov til å bo sammen som ektepar, og mener norske myndigheter har lagt inn for store restriksjoner for dem som søker familiegjenforening.

– For hver dag som går så er det jo en dag utsettelse for vår sak. Vi er bekymra for at det her kan bli en årelang prosess, sier han.

Paret kom i kontakt gjennom fotointeressen til Friskilæ. – Jeg sa «hadde du vært norsk, så hadde jeg bedt deg ut på kaffe». Hun syntes det samme, og vi oppdaget ikke det før det var for sent å snu, ler Friskilæ. Foto: Sidsel Vik / NRK

Vil leve et normalt liv

Gjennom daglige telefonsamtaler hjelper ekteparet hverandre gjennom ventetiden. Wafaa Amro sier situasjonen er vanskelig.

– Jeg skulle ønske jeg kunne slappe av litt fra alt dette stresset. Det har allerede gått fire år og vi er enda ikke sammen, sier hun.

Wafaa sitt største ønske er å få leve et normalt liv sammen med sin mann, og å møte familien i Norge som nå er en del av hennes liv – og som også lengter og bekymrer seg.

– Jeg savner ikke bare han, jeg savner også svigerfamilien min i Norge. Det er en flott familie, sier Amro.

UDI: – En del av norsk innvandringspolitikk

Norske myndigheter bruker mye tid på å finne ut om et ekteskap i en familiegjenforeningssak er reelt. Søknader om familieinnvandring med ektefelle fra Palestina tar i dag 17 måneder dersom det er et behov for intervju i saken.

Det er kun reelle ekteskap som skal gi grunnlag for familieinnvandring, noe som UDI er lovpålagt å vurdere.

Det gjøres en konkret vurdering fra sak til sak om det er grunn til videre undersøkelser. Rolf Henry Anthonisen, teamleder i UDI, sier at i den aktuelle saken er det grunnlag for å undersøke nærmere om ekteskapet er reelt.

– Jeg vil ikke si at vi tviler på det, men vi har en instruks fra justisdepartementet og en del dommere fra høyesterett som gir noen kriterier for hva vi skal se etter når vi skal vurdere så vidt om et ekteskap er reelt eller ikke, sier Anthonisen.

Kriteriene går blant annet ut på om ekteskapet er atypisk med tanke på kultur, aldersforskjell og om man har kjennskap til hverandre på den måten ektefeller som regel har.

På spørsmål fra NRK om disse kriteriene er en del av norsk innvandringspolitikk, svarer han:

– Ja det er det jo, fordi det er Stortinget som har vedtatt reglene og føringene for hva som er et reelt ekteskap. Regjeringen har laget instrukser for dette, så det er i høyeste grad en del av norsk innvandringspolitikk.

Teamleder i Utlendingsdirektoratet, Rolf Henry Anthonisen, sier UDI må undersøke om ekteskapet mellom Roy Håkon Friskilæ og Wafaa Amro er reelt. Foto: Katrin Hellesnes / NRK

Pandemien gjør ikke ting lettere

Koronarestriksjonene gjør at det tar lengre tid å gjennomføre et intervju enn vanlig. Smittevernhensyn gjør at politiet må gjennomføre intervjuer på en annen måte enn før, noe som går utover kapasiteten.

– Vi kan derfor ikke utelukke at saksbehandlingstidene kommer til å øke, sier Anthonisen.

I tillegg vil en person som har fått innvilget familiegjenforening som hovedregel ikke kunne reise inn til Norge nå.

– Det er innført innreiserestriksjoner av smittevernhensyn. De fleste som får innvilget en oppholdstillatelse vil ikke kunne reise inn i landet før disse blir opphevet eller endret, sier han.

Mener det tar for lang tid

Roy Håkon Friskilæ forstår at prosessen er tidkrevende og omfattende, men mener det fortsatt tar for lang tid.

– Det er nødvendig med hvordan verden er i dag, men den prosessen tar veldig lang tid. Livet er satt på vent, sier Friskilæ og legger til:

– Det er jo på grunn av den situasjonen som er per i dag. Det er en vanskelig situasjon, det har jeg forståelse for, men når man går på individ må man ha forståelse for hva som er konsekvensene for den som er hjemme og den som er bor og venter på et svar fra UDI, og at vi har et reelt forhold.

Inntil UDI får behandlet ferdig søknaden, er det avstandsforhold som gjelder.

– Tenk å være borte fra den du elsker mest ett helt år, sier han.