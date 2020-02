Første samiske designer til moteuka i Oslo: – Helt ubeskrivelig

Torsdag fikk smykkedesigner Lill-Eli Jørgensen-Dahl (LilleLi) beskjeden om at hun var valgt ut til å være en del av Fushion Oslo, som er en visning i regi av Oslo Runway.

Dette er første gang et samisk merke blir invitert til Norges største motearrangement.

– Det betyr kjempemasse og er helt ubeskrivelig. Jeg vet jo ikke hva jeg går til og hva som kommer til skje og hvilken innvirkning det vil ha, men jeg syns det er kjempestort å bli valgt ut.

Fushion Oslo er Norges største halvårlige kulturarrangement, en arenaen for å oppleve mote, kunst og kultur.

Jørgensen-Dahl ble plukket ut etter en visning med tre andre samiske designere under Sami Music Week i Alta tidligere denne måneden.

Lill-Eli Jørgensen-Dahl viste fram sine smykker under Sami Music Week i Alta. Det var etter denne visningen hun ble plukket ut til Fushion Oslo ved Oslo Runway. Foto: Privat

Hun og flere mener at det å få innpass under moteuka i Oslo kan bety mye for samisk mote i fremtiden.

– Jeg tror det betyr mye å få vist frem samisk kultur på en plattform som Oslo Runway. Det er det vi jobber mye med, at vi skal komme oss litt ut av Sápmi. At allmennheten skal kunne bruke det. Man trenger ikke ha samiske gener for å bruke samisk design, sier Jørgensen-Dahl.

Gleden var stor da Lill-Eli Jørgensen-Dahl hadde fått beskjed om at hun var blitt valgt til å være en del av Fushion Oslo. Foto: Skjermdump

– Må få det i butikk

Tidligere MGP-general, Per Sundnes, har vært konferansier for Sami Music Week i flere år. Det var han som inviterte representanter fra Oslo Runway nordover, med et ønske om å få løftet samisk design ut til hele landet.

Han mener kvaliteten på samisk mote har blitt betraktelig bedre de siste årene, og håper at ved å få det inn som en del av moteuka, kan det bli noe alle vil bruke.

– Nivået på designerene er så bra, og de er klare til å rulles ut. Dette må vi få i butikk, helst i går, sier Sundnes.

Per Sundnes var konferansier under Sami Music Week. Her sammen med den samiske artisten Mari Boine. Foto: Privat

Det var Ditte Kristensen, sjef for Oslo Runway, som valgte ut Jørgensen-Dahl til moteuka.

Hun forklarer at det var detaljene i hvordan Jørgensen-Dahl hadde stylet smykkene som var det som vekket hennes oppmerksomhet.

– Det er noe som vil gjøre det bra i Oslo, det er jeg ikke i tvil om.

Kristensen mener det er viktig at det samiske blir en del av motebildet i Norge, fordi det representerer en annen del av vår kultur- og motehistorie i Norge. Derfor vil Oslo Runway satse ytterligere på det samiske og trekke frem et nytt samisk merke for hvert år fremover.

– Den samiske moten fortjener en større oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt, mener hun.

– Vi vil utvide dette stegvis slik at man samlet står sterkere. Det kan gir samisk mote muligheten til å vokse.

Oslo Runway-gründer Ditte Kristensen sier det er viktig at det samiske blir en del av det norske motebildet.

Den neste store designeren?

Per Sundnes mener det samiske er det som er mest interessant med Norge, og tror den neste store norske designeren vil være samisk.

Om det blir Jørgensen-Dahl vil kun tiden vise – enn så lenge er hun mest opptatt av å få ting klart til moteuka i august 2020.

– Tankene har begynt å svirre, men jeg har ikke bestemt meg for hva jeg skal vise frem. Heldigvis er det lenge til august, men tida går jo fort. Det er mye som må lages, sier designeren.