Fiskefartøy fikk død kropp i trålen

– Jeg kan bekrefte at et fiskefartøy har fått et lik om bord. De har nå satt kursen mot Hammerfest. Liket blir liggende i Hammerfest.

Det sier operasjonsleder i Troms politidistrikt, Rune Nilsen, til NRK.

Det var iTromsø som først omtalte saken.

Operasjonslederen opplyser om at det ikke vil bli gjort flere tiltak før mandag.

Politiet fikk melding om hendelsen fredag kveld, like før midnatt.

– Vi fikk melding mellom kl. 23 og 24 fredag kveld. Båten var på rekefiske.

Det sier daglig leder i Lerøy havfiske, Eldar Farstad, til NRK.

I dette området skal båten ha vært på rekefiske.

Det er fiskefartøyet «MS Kongsfjord» som fikk liket i trålen.

Fiskefartøyet skal ha vært på rekefiske langt nord i Barentshavet da det skjedde.

– De kontaktet HRS og politiet, og ble anmodet til Hammerfest, sier Farstad.