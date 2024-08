Chrisander Johansen (6) var ute og syklet like ved hjemmet sitt da en ryggende bil kjørte over han i august i fjor. 6-åringen fra Finnsnes i Troms døde momentant av skadene.

Mandag var første dag av rettssaken i Nord-Troms og Senja tingrett.

I retten erklærte den tiltalte seg ikke skyldig. Mannen i 40-årene erkjente vel å merke de faktiske forholdene.

Han er tiltalt for å ha brutt straffelovens paragraf 281, for uaktsom å ha forårsaket en annens død.

Mannen fra Troms er også tiltalt for å ha brutt vikeplikten.

Forsvarer Mads Wallerheim uttrykte i retten at hans klient har gruet seg til rettssaken.

Han sa at tiltalte frykter å framstå som usympatisk og uten medfølelse overfor familien når han ikke erkjenner straffskyld.

Tiltaltes forsvarer, Mads Wallerheim. Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Tiltalte sa i retten at han skulle ønske han kunne svart ikke skyldig, men med forbehold.

– Jeg føler et veldig stort moralsk ansvar, men det er for meg komplisert juss involvert. Jeg beklager veldig hvis det legger stein til byrden for de etterlatte. Jeg har full forståelse for deres tap, sa tiltalte.

I forkant av rettssaken forberedte familien til Chrisander seg til tøffe dager i retten.

Tiltalte bedyret at han var oppmerksom

Chrisander syklet like ved familiens hjem da ulykka skjedde. Tiltalte kom ryggende ut fra en innkjørsel i området.

Både tiltalte og andre vitner forklarte at normalen var at han kjørte med fronten ut av innkjørselen. På ulykkesdagen for ett år siden rygget han derimot ut.

I et politiavhør har tiltalte omtalt måten han kjørte inn innkjørselen som at han «parkerte som en fjott». Det var årsaken til rygginga. I retten fastholdt han den uttalelsen.

Han bedyret samtidig at han ikke hadde vært uoppmerksom under rygginga.

Han pekte også på at det var høyt kratt på stedet da hendelsen inntraff.

– Dette var ikke bajaskjøring. Det var ikke høy fart, høy musikk eller noe slikt. Dette er en forferdelig tragedie, sa tiltalte.

Venner av Chrisander la ned blomster og tegninger til kompisen sin på stedet hvor ulykka skjedde, som i dagene etter etterpå ble et minnested. Foto: Marita Andersen / NRK

En av årsakene til at tiltalte ikke erkjenner straffskyld etter tiltalen, er spørsmålet om hvordan hendelsen skjedde.

Tiltalte forklarte at han fulgte med på ryggekamera og at bilen var utstyrt med gode sensorer. Han hadde foten ved bremsa, i det han omtalte som bremseberedskap.

Tiltalte forklarte at han ikke så barnet som kom syklende, og ifølge han ga ikke bilens sensorer utslag.

Han sa at sensorene gir ekstra høy lyd når den nærmer seg bevegelige mål.

Tiltalte forklarte at det han tror kan ha skjedd, er at 6-åringen kastet seg av sykkelen, eller ble kastet av sykkelen under bremsing, for å komme seg unna bilen. Så havnet gutten under bilen.

– Siden jeg ikke visste han var der, hadde jeg ikke sjanse for unngå dette.

– Det kan høres ut som at jeg, som en voksen mann, skylder på en 6 år gammel gutt som ikke er her. Det er virkelig ikke meninga, sa tiltalte tydelig preget.

Chrisander Johansen døde av skadene han ble påført etter en påkjørsel på Finnsnes i august i fjor. Det er satt av tre dager til rettssaken i Nord-Troms og Senja tingrett. Bildet er fra åstedet og er tatt få dager etter ulykka. Foto: Marita Andersen / NRK

Politiet gjennomførte tekniske undersøkelser av bilen etter påkjørselen av 6-åringen.

Far ga klem til tiltalte

Før retten ble satt, gikk Chrisander far bort til tiltalte. Pappaen ga han en lang og varm klem.

I vitneboksen sa faren at det var tøft at tiltalte nektet straffskyld.

– Jeg skulle ønske tiltalte og forsvarer kunne legge alle kortene på bordet, slik at vi kunne blitt ferdig. Å ikke stå for at man har gjort en feil, det fatter jeg ikke, sa faren.

Samtidig understreket han at de ikke bærer nag overfor tiltalte.

– Nei. Jeg bærer ikke nag. Jeg er bare lei meg. Alle kan være uheldig. Men å ikke stå for at man har gjort en feil, det fatter jeg ikke. Chrisander har ikke havnet under bilen av seg selv.

Bistandsadvokat Cato Simonsen sa til NRK at familien var forberedt på at tiltalte ikke ville erkjenne straffskyld etter tiltalen.

Faren beskrev den 6 år gamle sønnen sin som en forsiktig syklist. Han hadde lært å sykle året før. Chrisander fikk ny sykkel på våren 2023. Han var daglig ute og syklet med venner denne sommeren.

Ved skolestart sto en pult tom. Der Chrisander skulle sitte sto det i stedet et bilde og det var tent lys for han. ARKIVFOTO Foto: Marita Andersen / NRK

En skolepult sto tom ved skolestart på barneskolen på Finnsnes tre dager etter at Chrisander omkom.

– Får ikke Chrisander tilbake

Faren var selv ikke vitne til ulykka, men han kom raskt til. Han forklarte i retten at han fort så at sønnen var død.

Han satt og holdt 6-åringen sin i hånda så lenge han fikk lov av nødetatene på stedet.

Familiens bistandsadvokat sier familien har hatt det tøft etter at Chrisander døde i ulykka.

– For avdødes familie har de måttet venne seg til at stolen til Chrisander står tom. De får han ikke tilbake, og far forteller at han har vært på kirkegården hver dag for å besøke Chrisander. Det er et sår her som nok aldri vil gro helt, sa han til NRK.

Bistandsadvokat Cato Simonsen stiller krav om oppreisning til Chrisanders etterlatte. Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Da faren til 6-åringen vitnet, fortalte han at også på åstedet ga en eller flere klemmer til tiltalte.

– Jeg har tapt uansett. Jeg får ikke Chrisander tilbake.

Tiltalte bekreftet at han fikk en klem av Chrisander sin pappa på åstedet.

– Far ga meg god og kraftig klem. Jeg setter pris på det. Jeg var fortvilet, sa tiltalte.

Han beskriver at tida etter ulykka har vært et mareritt.

Barn vitnet

Flere personer som befant seg ute i nærheta av ulykkesstedet vitnet mandag. Ingen av dem så selve påkjørselen. De så deler av rygginga, og hørte et dunk.

Blant vitnene var det uenighet om hastigheten tiltalte holdt under rygginga.

Et vitne mente tiltalte rygget i rolig fart. Et annet mente derimot at det skjedde uforsvarlig fort.

Et vitne mente å ha oppfattet at Chrisanders sykkel sto foran bilen, før den falt.

Aktor Torstein Lindquister. Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Aktor Torstein Lindquister sa i retten at mange nok kan mene det bare er tapere i denne saken.

Samtidig forklarte han hvorfor saken går for retten. Nemlig at kravet til aktsomhet er stort når en rygger et kjøretøy.

– Man har et stort ansvar for å sørge for at det ikke kommer noen hindringer i veien. Derfor er det viktig for samfunnet at vi følger opp saker som denne, sa Lindquister til NRK.

Det er satt av ytterligere to dager til rettssaken i Nord-Troms og Senja tingrett.