Ordfører vil granske sanduttak

Ordfører Hedda Foss Five fra Arbeiderpartiet sier hun vil gå grundig inn i saken knyttet til utgravingen av sand på Geiteryggen i Skien.

– Det er en del spørsmål vi ønsker å få svar på, sier hun til NRK.

Det var fredag at NRK kunne fortelle at Skien kommune i sju år lot et privat firma hente ut sand verdt millioner av kroner fra den lokale flyplassen. Daværende næringssjef i kommunen satt i styret i betongfirmaet som fikk avtalen uten konkurranse.

Ber administrasjonen utrede

Ordfører Hedda Foss Five tar opp sandsaken i formannskapet på tirsdag. Foto: Anne Lognvik / NRK

Under tirsdagens formannskap vil ordføreren be administrasjonen om å sette i gang en undersøkelse. Kommunen kan ha gått glipp av millioninntekter i sju år.

– Det er på grunnlag av den informasjonen vi har fått den siste tiden at jeg ønsker å sette i gang denne undersøkelsen, sier Foss Five.

Hun understreker at dette har skjedd før hennes tid som ordfører.

Stiller spørsmål om mulig korrupsjon

Frp-politiker Jørn Inge Næss stiller spørsmål om hvorvidt sanduttaket i Skien er korrupsjon.

– Vi må få en full gjennomgang av hva som har skjedd og få kontrollutvalget på banen for å gjøre en skikkelig gransking av det som har skjedd der oppe. Dette er alvorlige saker, sier han.

Også kontrollutvalget i Skien kommune vil følge med på saken.

– Inntil fakta og dokumentasjon foreligger, velger jeg å være varsom med å peke ut eventuelle syndebukker, avslutter skiensordføreren.