Ansatte aksepterer færre arbeidsplasser i Brevik

BREVIK (NRK): NOAHS nye planer for avfallsdeponi i Brevik innebærer at avfallet blir behandlet og pakket inn i gips i det gamle deponiet på Langøya i Vestfold. Det betyr at mange av de arbeidsplassene som var planlagt i Brevik, nå mest sannsynlig blir værende i nabofylket.