Klage på Klovefoss kraftverk

Naturvernforbundet i Telemark har klaga på vedtaket om bygging av Klovefoss kraftverk i Nissedal kommune. Noregs vassdrags- og energidirektorat ser ikkje at det er grunnlag for å endre vedtaket. Klaga er sendt over til Olje- og energidepartementet for endeleg avgjerd.