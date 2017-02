Justisministerens kone trakk seg fra stortingslista

Telemark Fremskrittsparti har hatt årsmøte på Fjordline i helga, og det ble til dels høye bølger internt i partiet.

Gry-Anette Rekanes Amundsen var før avreise innstilt på andreplass på lista til stortingsvalget til høsten.

– Jeg skulle ønske det var fred og ro og at vi kunne konsentrere oss om det vi ønsker å drive med, nemlig politikk. Men av og til dukker det opp ting, og da må vi bare ta tak i det, sier gjenvalgt fylkesleder, Lars Lindskog.

Ingen i Frp sentralt vil uttale seg i saken, men henviser til Lindskog.

Ny statsråd-frue

Beskyldt for maktmisbruk

Gjenvalgt Frp-leder Lars Lindskog sier partiets vedtekter forhindrer medlemmene å snakke om interne saker i media. Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

I forbindelse med årsmøtet ble ifølge TA Amundsen beskyldt for maktmisbruk i rollen som leder av valgkomiteen. Årsaken var at et flertall i valgkomiteen først gikk inn for Henriette Fluer Vikre som ny leder i fylkespartiet. Rekanes Amundsen skal så ha kalt inn til et nytt møte, og resultatet ble da et flertall for nåværende leder Lars Lindskog, skriver avisa.

Lars Lindskog sier de har hatt et par interne saker, som noen på årsmøtet satt spørsmålstegn ved.

– Vi valgte derfor å dra fram den organisatoriske debatten for å legge dette bak oss på fredagen for å slippe å dra det med oss videre inn i årsmøtet.

Familien ble trukket inn

Gry-Anette Rekanes Amundsen i Fremskrittspartiet sier det har vært en vanskelig periode i politikken.

Per-Willy Amundsen ble utnevnt til justisminister 20. desember 2016, og har vært gift med Gry-Anette Rekanes Amundsen siden juli 2009. De har ett barn sammen. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

– Grensen ble nådd da familien min ble trukket inn i debatten, sier Rekanes Amundsen.

En uke før nominasjonsmøtet i helga støttet lokallagsleder Nelly Olsen i Porsgrunn en ny nominasjonsprosess.

– På nominasjonsmøtet til Gry-Anette ble det ikke nevnt noe om at hun ikke kunne snakke om justispolitikk eller innvandringspolitikk, eller at hun bodde i Oslo. Så hvis ikke hun kan svare på det i en paneldebatt, må vi sette noen andre inn.

Åpen om situasjonen

Gry-Anette Rekanes Amundsen reagerte da sterkt på kritikken.

– Jeg synes jo det er trist, og jeg synes at de som lekker denne informasjonen til pressen bør stå fram og forklare hva de ønsker å oppnå, for det er ikke til partiets beste det de holder på med nå.

Hun mener hun har vært helt åpen om sin familiesituasjon.

– Jeg bor i Telemark og har hus der, og hjertet mitt er i Telemark. Men jeg har en familiesituasjon, og den er ikke spesielt endret de tre siste åra. Det er helt naturlig at en pendler fram og tilbake for å treffes mest mulig.

Med Gry-Anette Rekanes Amundsen ute av lista rykker Jørn Inge Næss opp på 2. plass.

– Ingen har krevd noe nytt nominasjonsmøte, og vi har tradisjon for opprykk, sier Lars Lindskog.