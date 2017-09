Bistandsadvokat Christian Lundin representerer Sannis sønn og mor. Han sier de etterlatte gruer seg til rettssaken. Samtidig håper de å få svar på hva som kan ha utløst drapet.

– Denne saken er ekstremt grov. De etterlatte har ikke orket å lese eller gjennomgå detaljene i saken, eller å se bilder fra åstedet. De forholder seg til at statsadvokaten har tatt ut tiltale for drap, og de ønsker å få en avklaring så de kan legge saken bak seg, sier Lundin.

– Grufulle scener

Bistandsadvokat Christian Lundin representerer moren og sønnen til den drepte. Foto: NRK / NRK

Det var lørdag 3. desember 2016, rett før klokka 15, at den tiltalte mannen drepte tømrer Frode Mellemseter Sanni inne i Maxbos lokaler.

Sanni ble ifølge tiltalen drept med gjentatte knivstikk, samt at 23-åringen skilte Sannis hode fra kroppen. Redningsmannskaper som kom til stedet kort tid etter har fortalt om grufulle scener.

Drapet skjedde på et rom inne i byggevarehuset der den tiltalte var ansatt.

Brukte anabole steroider

23-åringen (som var 22 år på drapstidspunktet) er også tiltalt for å ha oppbevart narkotika. Politiet fant både LSD og tabletter med virkestoffet klonazepam i leiligheten hans.

23-åringens forsvarer, Morten Furuholmen. Foto: Per Onsheim / NRK

Ifølge tiltalen kjøpte mannen i februar 2016 anabole steroider. Han skal ha brukt anabole steroider fra mars til drapstidspunktet i desember.

23-åringen har erkjent straffskyld. Forsvarer Morten Furuholmen sier at klienten har vært påvirket av steroider, men at det alene ikke kan forklare drapshandlingen.

– Jeg tror det er et ganske sammensatt bilde. En medvirkende årsak er relasjonen min mellom min klient og fornærmede. I tillegg har han vært påvirket av anabole steroider på drapstidspunktet, sier Furuholmen.

Den tiltalte skal ha hatt stor interesse for voldelige filmer, noe Sanni skal ha reagert på.

Kan legge ned påstand om forvaring

Førstestatsadvokat Anne Margrete Katteland er aktor i Aust-Telemark tingrett. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Aktor, førstestatsadvokat Anne Margrete Katteland, ønsker ikke å kommentere tiltalen før saken er i gang.

Siden skyldspørsmålet er avklart, vil det sentrale punktet i retten være hvor streng straffen bør være. Aktor tar i tiltalen forbehold om å legge ned påstand om forvaring med tidsramme på 18 år.

Forsvarer Morten Furuholmen mener dette er unødvendig.

Han legger blant annet vekt på at klienten er tidligere ustraffet, at han ikke er kjent for tidligere voldshandlinger og at sakkyndige mener at det ikke er gjentakelsesfare.

– Det vil uansett bli lagt ned påstand om en streng, ubetinget fengselsstraff, sier Furuholmen.

Rettssaken i Aust-Telemark tingrett på Notodden starter tirsdag med innledninger fra aktor og forsvarer. Deretter skal tiltalte forklare seg og det blir forklaringer fra vitner.

Det er satt av tre dager til saken.