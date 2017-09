Får kritikk for nei til deponi

Leiar i Arbeidarpartiet, Jonas Gahr Støre, får kritikk for utspelet om å frede Brevik for det nasjonale deponiet for giftig avfall. Det er LO og delar av Arbeidarpartiet som kom med kritikken på møtet der valkampen blei drøfta, skriv VG.