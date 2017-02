Ifølge Aftenposten blir jernbaneutbyggingen på strekningene Hamar-Lillehammer, Fredrikstad-Halden og Tønsberg-Skien trolig forsinket fordi regjeringen vil prioritere ny jernbanetunnel under Oslo.

Jernbanestrekningene på Østlandet skal etter planen stå klare med dobbeltspor i 2030. Men dette kan bli forsinket om regjeringen prioriterer andre prosjekter i nasjonal transportplan.

Fylkesordfører i Telemark Sven Tore Løkslid er bekymret for signalene som kommer fra Regjeringen. Foto: Berit Heggholmen / NRK

Fylkesordfører i Østfold Ole Haabeth mener Intercitytriangelet er det viktigste samferdselsprosjektet i Norge. Foto: Odd Skjerdal

– Jeg er veldig bekymret. Og blir mer og mer bekymret for signalene som kommer fra Regjeringen, sier fylkesordfører i Telemark Sven Tore Løkslid.

– Dette er det viktigste samferdselsprosjektet på hele Østlandet. Det vil være en fallitterklæring om Regjeringen legger frem en nasjonal transportplan uten full utbygging av Intercity, sier fylkesordfører i Østfold Ole Haabeth.

– NTP er ikke lagt frem

Bård Hoksrud er stortingspolitiker for Fremskrittspartiet. Han har tidligere gått langt i å love full utbygging av dobbeltspor i Intercitytriangelet mellom Oslo, Halden, Skien, og Lillehammer. Og det innen 2025. I dag kan han ikke berolige bekymrede fylkesordførere.

– Vi har ikke lagt frem nasjonal transportplan. Du må se hva som står i den når den blir lagt frem, sier Hoksrud.

I Telemark og Vestfold bygges det flere tunneler på jernbanestrekningen mellom Porsgrunn og Larvik. Problemet på Vestfoldbanen vil være strekningen mellom Larvik og Tønsberg som ikke har dobbeltspor. Bård Hoksrud vil ikke si noe om hva som skjer med den planlagte jernbaneutbyggingen.

Bård Hoksrud i Fremskrittspartiet sier han jobber for utbygging av Intercitytriangelet. Men han kan ikke si noe om det blir utsettelser eller ikke. Foto: Håkon Eliassen/NRK

– Jeg har hele tiden jobbet for Intercityutbyggingen mens jeg har sittet på Stortinget. Jeg registrerer at de rødgrønne partiene kun satt av 48 millioner kroner til planlegging av Intercityprosjektet i 2012. Denne regjeringen har satt av over en milliard kroner til dette prosjektet, sier Bård Hoksrud.

– Må stå sammen

Fylkesordfører i Oppland Even Aleksander Hagen deler bekymringen med sine kollegaer i Telemark og Østfold.

– Det handler om det viktigste jernbaneprosjektet i Norge. Det er viktig for hele Østlandet at det blir bygget helt ut til Lillehammer, Skien og Halden, sier Hagen.

Han mener politikere i hele regionen må stå sammen å jobbe for at jernbaneprosjektet blir bygget med dobbeltspor hele veien.

– Nå må vi samarbeide og stå sammen. Dette er veldig viktig. Vi tåler ikke forsinkelse på dette prosjektet, sier Hagen.

På Porsgrunn stasjon står flere passasjerer og venter på toget, eller bussen. Det er nemlig buss for tog på en stor del av rutetilbudet mellom Telemark og Vestfold.

– Det er kjedelig. Vi trenger det nye dobbeltsporet hele veien inn til Oslo, sier Siv Grønnli i det bussen kjører inn på togstasjonen.