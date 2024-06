Vipps om ranene: – Vanskelig å stoppe

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Fire unge personer i 13–14 års alderen ble ranet av jevnaldrende ungdommer.

Ranerne skal ha truet med kniv, men ingen er skadd.

Vipps uttrykker bekymring for denne utviklingen, da det er vanskelig å stoppe slike ran.

Kommunikasjonssjef i Vipps, Caroline Lunde, råder foreldre til å begrense beløpet som er tilgjengelig i barnas digitale lommebok.

Byrådsleder Eirik Lae Solberg mener det er alvorlig at de ranede er så unge og at det kan påvirke deres langsiktige tillit til samfunnet.

Solberg mener at Oslo kommune må stille opp og gjøre nabolagene og nærmiljøene til barn og unge tryggest mulig.

Totalt ble fire unge personer i 13–14 års alderen ranet lørdag, og en annen ble forsøkt ranet. De som utførte ranene var også ungdommer.

Så langt er ingen pågrepet.

Her skjedde de ulike ranene i Oslo lørdag. Alle ranene var nesten identiske.

Men å stoppe slike ran er vanskelig, ifølge Vipps.

– Dette er ofte barn som bor i nærheten av hverandre i samme by. Og det er ofte snakk om lave beløp. Derfor er det vanskelig å avdekke.

Det sier Caroline Lunde, kommunikasjonssjef i Vipps og legger til.

– Hvis det er store beløp, så har vi større sjanse til å stoppe det før det skjer. Når det er barn som skal ha litt penger av andre barn, så er det vanskelig å bremse.

Bør kanskje tenke over hvor mye som er på kontoen

Selv om det er vanskelig å få stoppet slike ran, har Lunde råde til hvordan man kan beskytte seg best mulig.

Vipps er nærmest en digital lommebok, da kan det være smart å sjekke hvor mye man skal ha tilgjengelig.

For å beskytte seg best mulig kan være å sjekke hvor mye du har på konto, er rådet fra Vipps.

– Vi som foreldre kan sørge for at barna kun har med seg de pengene de trenger i den digitale lommeboken.

Men utviklingen av ran blant unge bekymrer Lunde.

– Dessverre er dette situasjoner der barn truer barn med kniv. Vi tror det er mye store mørketall, da barn ikke tør å dele dette. Da er det vanskelig å få gjort noe.

Hun ser at de er pålagt å gi informasjon til politiet om hvem som har sendt og mottatt penger gjennom Vipps, når politiet ber om det. Da vil også brukeren bli sperret.

Utviklingen bekymrer også byrådslederen

At de som blir ranet er så unge kan føre til at de vil føle på stor utrygghet, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg.

– Det er ekstra alvorlig at det brukes kniv. De må føle at samfunnet stiller opp for dem. For ellers så går det utover den langsiktige tilliten de har til samfunnet rundt seg, og det kan vi ikke akseptere, sier han.

Byrådsleder Eirik Lae Solberg er bekymret for at de som blir ranet er nede i 13-års alderen. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Byrådslederen frykter også at det er mange som ikke sier ifra etter at de har blitt ranet.

Han mener blant annet at «snitche kulturen» blant unge gjør det vanskelig å oppklare kriminalitet.

– Politiet må sørge for at de finner gjerningspersonene, så de ser at det har en konsekvens at de sier fra.

Hva kan Oslo kommune gjøre for å stoppe denne trenden?

– Vi må stille opp og gjøre nabolagene og nærmiljøene til barn og unge tryggest mulig med voksenpersoner og trygge fritidsaktiviteter, avslutter Solberg med.