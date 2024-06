Vekket av ukjent mann med kniver i hendene

En beboer på en adresse på Grünerløkka i Oslo våknet av at en ukjent mann sto over han med to kniver i hendene i natt.

Det sier oppdragsleder i Oslo politidistrikt, Gabriel Langfeldt.

– Fornærmede kom seg i sikkerhet.

– Politiet søkte etter mannen i 30-årene og fant han. Det ble funnet to kniver på han, og han er nå pågrepet.

Hva som var intensjonen til den pågrepne mannen er uklart.

Politiet er ikke kjent med at det er noen relasjon mellom fornærmede og pågrepne.

De oppretter sak.