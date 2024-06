Tidligere SFO-ansatt tiltalt for overgrep

• En tidligere SFO-ansatt er tiltalt for grov voldtekt av et barn på skolen der han jobbet, over en periode på fem måneder.

• Han ble dømt til fengsel i fire år og ni måneder i tingretten, men har anket dommen.

• Etter at anklagene ble kjent, sluttet mannen i jobben, og skolen gjennomgikk og endret sine rutiner.

• Påtalemyndigheten vil trolig legge ned påstand om en strengere straff enn det tingretten kom frem til.

• Mannens forsvarer sier at klienten hennes ikke kjenner seg igjen i anklagene og ser frem til en ny prøving av bevisene i saken.

• Det er satt av fire dager til ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.