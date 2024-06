Politiet mottok melding om brann i et laboratorium og en eksplosjon i 09.30-tiden onsdag.

Personen som fraktes til Ullevål sykehus har store brannskader, ifølge politiet.

Den andre personen ivaretas av ambulanse på stedet.

Operasjonsleder Per Ivar Iversen forteller at årsaken til eksplosjonen er uavklart.

Brannen er slukket og bygget er evakuert.

Foto: Bård Nafstad / NRK

– Ganske sjokkerte

– Hvor på kroppen de brannskadene er, har vi ikke fått noen detaljer på, sier Iversen om den ene skadde personen.

Han forteller at det vil bli gjort en åstedsundersøkelse når brannvesenet har klarert det aktuelle laboratoriet.

– Per nå er det ikke noe farlig verken for allmennheten eller for de som jobber på stedet der.

Det er ikke tatt ut sikkerhetsavstand.

Nødetatene har en del ressurser på stedet og henter forklaringer av andre som har vært til stede.

– Flere er ganske sjokkerte etter hendelsen. Så hvorvidt vi får de gode forklaringene per nå, er jo uvisst, sier Iversen. Foto: Bård Nafstad

Huser eksamenslokaler for universitetet

Iversen forteller at eksplosjonen har skjedd i et forskningslaboratorium i Oslo.

Bygget er et større forretningsbygg hvor blant annet Legevakten Vest og Universitetet i Oslo har lokaler.

Ifølge Aftenposten skal medisinstudenter ha hatt eksamen i etasjen under der eksplosjonen skjedde.

Det er ikke kjent hva slags stoff som skal ha vært i laboratoriet.