– Det er helt fantastisk egentlig, sier Warholm etter løpet.

Fra før delte Warholm innendørsrekorden med sørafrikanske Llewellyn Herbert med tiden 34.92. I dag slo Warholm også utendørsrekorden på 34.48 som tilhører briten Chris Rawlinson. At det var et perfekt løp vil han derimot ikke gå med på.

– Det vil aldri komme et helt perfekt løp, men når jeg får en rekord som det her og klarer å gjennomføre nesten et sekund bedre enn i fjor er jeg selvsagt dritfornøyd med det.

Treneren fornøyd med eleven

– Det var et fantastisk løp, sa trener Leif Olav Alnes til friidrett.no etter løpet.

Alnes mener at eleven ble sliten mot slutten.

– Han var litt shaky på sistehekken, da ble jeg litt nervøs. Han gikk med veldig høy frekvens hele løpet. Vi har hatt en strålende oppladning og det er veldig gøy å løpe så fort innendørs. Dette skal vi være godt fornøyd med.

I rute

Warholm har startet det nye året forrykende. I januar ble han kåret til månedens utøver. Nå er han i rute for en ny storsesong.

– Jeg fikk alle svarene jeg trengte, og det er veldig gøy å se at jeg er i rute til neste sesong, sier Warholm.

Han mener at dagens løp viser at det kan være mulig å komme under den magiske grensen på 48-sekunder på 400 meter hekk.

– Jeg har både farten og hekketeknikken til å komme dit. Så må jeg også gjøre det, jeg kan ikke bare snakke om det.