Vålerenga snudde høydramatisk byderby: Klare for cupfinalen

17-årige Kamilla Melgård sendte et tidlig skremmeskudd til Vålerenga, da hun sørget for en tidlig scoring til Lyn i første omgang.

Dermed måtte et hardt presset Vålerenga jakte tidlig utligning i andre omgang. Noe de imidlertid fikk da Karina Sævik satte 1–1 etter en målgivende pasning fra Mimmi Löfwenius.

Sævik-scoringen førte til at håpet om en cupfinalebillett kunne leve videre.

Men det tok imidlertid ikke lang tid før Miriam Mjåseth sendte Lyn tilbake i føringen, før Vålerenga svarte raskt, igjen.

Dermed stod det 2–2 på Intility Arena og det var duket for ekstraomganger i Oslo-derbyet. Og først da gikk Vålerenga opp i tet for første gang i kampen. Elise Thorsnes sørget for det da hun puttet på til 3–2.

Lyn Lå godt an tidlig i kampen, men i ekstraomgangene tok Vålerenga ledelsen og stakk av med seieren.

– Det blir fryktelig deilig. Jeg elsker å spille cupfinale, sier matchvinner Thorsnes, til NRK.

– Ræva

Det var tabelltoeren som tok føringen innledningsvis i kampen. Likevel slet de med å omsette sjansene.

Löfwenius var blant de som var nære ved en tidlig scoring, men da Lyn-keeperen svarte med en god redning, ble det med forsøket.

– Ræva, vanskelig å sette den i mål, sa Löfwenius til NRK om målsjansen i pausen etter første omgang.

Lyn tar ledelsen mot Vålerenga på Intility stadion i semifinalen i NM

Vondt ble til verre for Vålerenga da 17-årige Kamilla Melgård sendte bortelaget i føringen etter 33 minutter spilt.

JUBEL: Kamilla Melgård ga Lyn ledelsen 1–0 under semifinalen i fotball-NM for kvinner mellom Vålerenga og Lyn på Intility Arena. Foto: NTB

Dermed var det Lyn som kunne gå til pause med et måls ledelse.

– Først og fremst syns jeg at vi gir det et godt forsøk. Jeg syns vi er bedre enn de store deler av kampen. Vi skaper nok til å vinne kampen, men så bikker det andre veien. Det er surt, sier Lyn-spiller Julie Jorde, til NRK etter kampen.

– Det oppleves litt ampert dere ute. Hvordan opplevde du det?

– Det var ikke så god stemning egentlig, men det blir det sjeldent når vi møter hverandre. Det er sånn det skal være i en kamp som dette, fortsetter hun.

Motstanderne klare

Tidligere på kvelden ble det klart at Rosenborg er videre til cupfinale for første gang på 9 år, etter at de vant 2–1 hjemme mot LSK Kvinner.

Nå møter de Vålerenga i cupfinalen.

Den spilles på Ullevaal stadion 26. november. Det er Brann som er regjerende mestere etter at de slo Stabæk 3–1 i fjorårets finale.