Søndag vedtok Norges Skiforbund et fluorforbud i Norge for klassene til og med 16 år. Vedtaket gjelder fra og med sesongen 2018/19 og omfatter fluorholdige glidprodukter.

Det er påvist på dyr at fluorstoffer kan ha uheldige effekter på lever, immunforsvar, reproduksjon og utvikling. Kreftforeningen har også uttalt frykt for at det fører til utvikling av flere kreftformer.

Forbudet får solid støtte av leder av langrennskomiteen i FIS, Vegard Ulvang, som nå tar til orde for å innføre lignende forbud også i verdenscupen.

– Det er viktig at vi nå får kunnskap om en testmetode slik at vi eventuelt kan ta dette videre fra barn- og ungdomsaktiviteten til nasjonalt nivå og verdenscupen. Dette er stoffer som vi ikke kan være bekjent av å ha med å gjøre og som er ødeleggende for vårt omdømme, sier han.

– Langrenn skal assosiere seg med sunne verdier, helse, ren natur og dette er i strid med alle disse verdiene, kommenterer Ulvang.

Må kontrolleres

Før et slikt forbud innføres internasjonalt må man imidlertid finne frem til en effektiv testmetode, påpeker langrennssjefen.

– Skal vi ha et effektivt forbud, så må vi ha effektive kontrollmekanismer. Hvis ikke, har det ingen verdi. I toppidrett dreier det seg om å maksimere alle små marginer og fluor er en veldig viktig del av prestasjonen. I det øyeblikket vi kan kontrollere dette, er jeg ganske sikker på vi kan få med oss resten av verden på et forbud, forteller Vegard Ulvang.

– Nå jobber man med å finne en kontrollmetode som skal testes på de yngre løperne.

Kan komme erstatningsstoffer

Ulvang tror at fluorproblemet kan være løst om ett år eller to - også innen internasjonal langrenn.

– Det kan godt være at problemet er løst om ett år eller to. Det har kommet et EU-direktiv (fra sommeren 2020) som forbyr en del av disse stoffene. Industrien jobber også på spreng for å finne erstatningsstoffer, legger han til.

– Hvis vi kan bli kvitt dette, vil det være en fordel for hele skisporten. Også for eliteidretten.

For personene bak kampanjen «Tøffest uten fluor» er Skiforbundets nylige vedtak om fluorforbud en stor seier.

Kampanjen ble startet etter at en trener og skismører i nærområdet døde av kreft. Årsaken til kreften skal ha vært høy konsentrasjon av fluor i kroppen.

– Det er en milepæl, det er helt utrolig fint. Det har vært en lang kamp, og nå har vi fått betalt for innsatsen som vi har lagt ned, sier talsmann Torbjørn Hundere.

– Det å få være med å peke ut en retning for langrennssporten, er helt spesielt. Det er riktig vei å gå, sier han.