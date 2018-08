Ubehagelig utfordring i triatlon-EM: – Vannet smaker bæsj

– Vannet smaker dritt, litt bæsj, forteller et av Norges EM-håp, Jørgen Gundersen (22), til NRK etter gjennomgangen av løypa onsdag.

GLEDER SEG: Jørgen Gundersen. Foto: Hans Henrik Løken / NRK

Triatlonkonkurransene i EM foregår i Strathclyde Country Park litt utenfor Glasgow. Der er det et yrende fugleliv, og både svaner og gjess går og svømmer nærmest tamme rundt det store vannet midt i parken.

– Det er et stort vann, og det er litt fugleskitt. Vi skal nok unngå å svelge så mye vann i dagene før løpet nå, for det kan gi dårlig mage før konkurransen, men dette skal ikke hindre meg, sier 20 år gamle Endre Espedal fra Haugesund.

– Jeg har opplevd å bli dårlig selv, og det er ikke noe gøy, sier Gundersen.

DYRELIV: Det er ulike type fugler rundt og i hele Strathclyde Country Park. Foto: Hans Henrik Løken / NRK

Legger trening innendørs

Triatlon består av tre øvelser. I EM skal utøverne først svømme 1500 meter, deretter sykle 40 kilometer, før de avslutter med 10 kilometer løping.

Herrekonkurransen går fredag, og for å unngå sykdom som oppkast og mageproblemer i forkant, vil de norske utøverne nå heller utføre svømmetreningen i basseng.

– Det er bedre å være på den trygge siden, mener Espedal.

De norske triatletene bruker likevel ikke energi på å bekymre seg før EM-starten.

– I løpet blir det vanskelig ikke å svelge noe vann, for 60 mann skal kjempe seg ut samtidig. Noen kan bli dårlig i løpet av konkurransen også, men kommer du fra Norge og er herdet med litt skitne vann, skal det gå fint, sier Espedal og flirer.

NORSK HÅP: Lotte Miler skal i aksjon i EM torsdag. Her i samtale med trener Alexander Broberg Skeltved etter gjennomgang av løypa onsdag. Foto: Hans Henrik Løken / NRK

– Jeg har en mage som tåler det meste, men det er et par stykker som får problemer med helsa fordi man svømmer i vann som ikke er bra, men jeg tror dette vannet absolutt er bra, sier Norges største medaljehåp, Lotte Miller, som skal i aksjon allerede torsdag ettermiddag.

Advarte besøkende mot vannet i juli

Stratchclyde Loch har hatt en rekke problemer med vannkvaliteten tidligere. I 2012 ble flere svømmere smittet med norovirus etter en konkurranse.

Nå i juli advarte bystyret i Lanarkshire både mennesker og dyr mot vannet på grunn av funn av blågrønnalge i blomstring.

Samtidig sa de at EM i roing og triatlon ville kunne bli forsvarlig gjennomført i august, ifølge Daily Record.

Arrangøren, European Championships Glasgow 2018, bekrefter overfor NRK at de har hatt et tett samarbeid med både byrådet og ulike organisasjoner for å forsikre trygge forhold for alle utøverne.

– Tester gjort nylig viser at vannkvaliteten møter ITU's (Det internasjonale triatlonforbundet) høye standard, skriver de.