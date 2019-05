Trøndersk stortalent om RBK-vraking: – Et naturlig valg

– Jeg kjenner ikke den gutten så godt. Han valgte Vålerenga før jeg gikk til Rosenborg, så da ønsker jeg ham lykke til, sier RBK-trener Eirik Horneland til NRK, på spørsmål om hva han vet om 16-åringen og hvor surt det er at han glapp for trønderne.

– Hvorfor Vålerenga og ikke Rosenborg, Odin Holm?

– Nå skal ikke jeg gå veldig inn på det. Det var ikke helt det samme sportslige tilbudet i Rosenborg. De måtte blant annet se litt mer før de kunne love meg noe angående det å være i A-troppen. Da var Vålerenga mer attraktivt, sier Holm.

Vil ikke utdype for mye

– Utdyp det ...

– Rosenborg måtte vente og se hvordan jeg tok nivået og så videre. I Vålerenga var det mer sikkert. De fleste hadde nok valgt et tilbud der du går rett inn i A-stallen enn der det er usikkert.

På spørsmål om hva han tror Rosenborg tenkte da han droppet deres tilbud, svarer Holm slik:

– Det er vanskelig å si. Det skal jeg ikke si så mye om heller. Men jeg skjønner at de vil sikre seg de beste talentene og de vil jo satse ... Men dette er ikke noe jeg ønsker å gå spesielt mer inn på, sier Holm.

FIKK SE TALENTET: Assistent Karl Oskar Emberland (foran) og hovedtrener Eirik Horneland i bakgrunnen, fra benken under cupkampen mot Tiller onsdag. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Skadet i fem uker

16 år gamle Holm hadde på seg blå drakt i cupmøtet med Rosenborg. Ikke den blå Vålerenga-drakten, men den som tilhører Tiller.

Det er 3. divisjonsklubben Holm er lånt ut til mens han fullfører skolen i Trondheim. 1. juli flytter han til Oslo og returnerer til Vålerenga.

Etter rundt fem uker på sidelinjen på grunn av skade fikk han en halvtime mot Trøndelags største klubb. Han viste hva som bor i ham ved enkelte anledninger. Uredd søkte han ballkontakt hele tiden, forsøkte å drible av Rosenborg-stjernene – og lyktes ved enkelte anledninger. Andre ganger mistet han ballen – uten at det straffet seg for laget hans.

«Gudene må vite hva de holder på med»

Holm er også kaptein for det norske G16-landslaget og har naturligvis vært et hett navn på blokka til flere klubber. Både i Norge og utlandet.

Da han i vinter skulle bytte klubb kunne Rosenborg virke som et helt naturlig karrieresteg fra hans daværende klubb Ranheim. Men det trønderske talentet ble altså mer overbevist et annet sted.

TV 2-EKSPERT: Jesper Mathisen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

I kjølvannet av dét lovpriste Jesper Mathisen Holms ferdigheter og var kritisk til jobben som ble gjort i Rosenborg. «Jeg tok høyde for at han var Rosenborgs eiendom, men gudene må vite hva de holder på med. Han er så god at det er merkelig at de ikke har plukket ham opp», sa TV 2-eksperten.

– Må ha lyst

Sportslig leder i Rosenborg, Stig Inge Bjørnebye, ville ikke kommentere saken stort utover å si at «de hadde hatt flere møter med Holm og familien hans, men at de hadde valgt en annen retning».

På spørsmål om hvordan det er at Rosenborg går glipp av de største trønderske talentene, svarer Pål André Helland slik:

– Det er tungt, selvfølgelig. Men Rosenborg vil ikke ha spillere som ikke vil være her. Skal du spille der, så må du ha lyst. Det er en tung vei, nåløyet er trangt for å komme gjennom som unggutt, sier RBK-profilen til NRK.

TØFFE TAK: Tillers Niklas Iversen (t.v.) i duell med Rosenborgs Pål André Helland under kampen mellom de to lagene sist onsdag. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

– Flere grunner

Han legger til at Mikael Tørset Johnsen, Emil Ceide og Erik Botheim er unge. At han selv og Gjermund Åsen har gått gradene. «Vi er fem stykker. Det må vi si oss fornøyde med», slår Helland fast.

Holm forteller også om en rekke møter med Rosenborg før han bestemte seg for å flytte til Oslo. I det bildet var også flere andre norske klubber interessert, og ifølge 16-åringen, flere store klubber i Europa, som Spania, Italia og England.

STORT TALENT: Odin Thiago Holm. Foto: Mikal Aaserud / NRK

– Det var flere grunner. En lang tankeprosess, sier Holm til NRK – om hvorfor han droppet Rosenborg.

– Kommer til å ta litt tid

– Jeg vil være i Norge før jeg tar steget ut. Da var Vålerengas tilbud det beste, både sportslig og ellers. Da var valget naturlig egentlig. Det å gå rett inn i A-stallen der og forhåpentligvis få spille så mye som mulig. Og jeg har sansen for Ronny Deila. Han gir unge spillere muligheter. Det var viktig da jeg tok den avgjørelsen.

– Og hvordan blir tilværelsen i Vålerenga?

– Det kommer til å ta litt tid å bli kjent med spillestilen. Og jeg tar de sjansene jeg får. Jeg er forberedt på å spille 3. divisjon med andrelaget til Vålerenga. Så får vi se hva som skjer. Jeg skal jobbe så godt jeg kan for mulighetene, sier Holm.