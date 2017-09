Trøblete sesongoppkjøring for Weng – kan fortsatt ikke løpe

– Først sleit jeg med leggene mine, og så klarte jeg å kline til en jernstang i kneet, så da sliter jeg med kneet også, sier Heidi Weng til NRK.

Tidligere denne måneden fortalte hun til VG at hun ikke kunne løpe fordi hun hadde pådratt seg en beinhinnebetennelse.

Årsaken var at hun hadde kjøpt for store joggesko da hun byttet ut de gode gamle.

Weng trodde skaden ville gå fort over. Men fortsatt er hun plaget, og med under to måneder til sesongstart kan fjorårets Tour de Ski-vinner fortsatt ikke løpe bortover.

– Jeg har trent bra. Men det har ikke blitt så mye løping på meg i det siste. Jeg har drevet med spinning, så det er blitt noen timer på sykkelen. Det er positivt det, men jeg savner litt å løpe, sier Weng til NRK.

– Var stressa

I tillegg til beinhinnebetennelsen, var hun i tillegg uheldig og skadet kneet under en styrkeøkt.

– Det var en ting jeg kunne unngått. Det er litt kjedelig og irriterende. Jeg fikk litt panikk på en styrkeøkt. Jeg var litt sliten så da stressa jeg litt, sånt skjer, men det skulle ikke skjedd, sier Weng som fikk en jernstang i kneet under treningsøkta.

I tillegg til sykkeløkter, er det blitt mye rulleski så lenge løpeskoene må stå hjemme i gangen.

BARE OPPOVER: Heidi Weng kan bare løpe oppover. Her på tirsdagens Elghufs-økt på Hafjell. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Jeg kjenner at jeg har lyst til å løpe. Jeg har tenkt at det er like greit å sykle slik at det ikke bare blir rulleski hele tida, fortsetter Weng.

Det skal nevnes at hun var med på tirsdagens «Elghufs-økt» under landslagets treningssamling på Hafjell.

«Elghufs» er løping med staver i oppoverbakke.

– Det funker greit så lenge det går oppover, forteller Weng.

Landslagstrener Roar Hjelmeset er likevel ikke bekymret for formen til skistjerna.

– Det kommer til å gå bra selv om hun ikke kan løpe bortover, skriver Hjelmeset i en SMS til NRK.

– Må bli bedre når jeg er sliten

26-åringen leverte en knallsterk fjorårssesong med seier både i Tour de Ski og den totale verdenscupen. I tillegg ble det gull på lagsprinten og stafetten i Lahti-VM, og sølv på 30-kilometeren (bak Marit Bjørgen)

Likevel mener Weng det er hardt å bli bedre.

– Det er lett å trene, men vanskelig å bli god. Jeg har lyst til å ta steg hvert år. Det er min motivasjon: å prøve å slå meg selv, sier Weng.

Selv om hun leverte sin beste sesong, slet hun med avslutningen i enkelte løp.

Det håper hun å forbedre kommende sesong.

– Trikset er å gå bra selv om du er sliten og stiv. Det føler jeg ikke at jeg klarer, og det må jeg skjerpe meg på til vinteren, sier Heidi Weng.