Halvor Engen Granerud leverte et strålende finalehopp, men det holdt akkurat ikke til å ta steget opp på pallen.

Nordmannen slo til med et hopp på 143 meter. Et noe rufsete nedslag, gjorde derimot at Granerud ble trukket noe i stilpoeng.

Dermed snek polakkene Dawid Kubacki og Piotr Zyla seg foran, mens tyske Markus Eisenbichler var totalt overlegen i Ruka og vant med 19,3 poeng.

– Jeg er skuffa. Det vil seg ikke helt. Andrehoppet er bra, men jeg lander som en sau, så ja ..., sa Granerud etter fjerdeplassen.

Robert Johansson leverte også en god konkurranse og sørget for to nordmenn blant de seks beste.

FJERDEPLASS: Halvor Engen Granerud kom seg nesten opp på pallen i Ruka. Foto: Emmi Korhonen / AP

Dramatisk innledning

Det var likevel et par hendelser i den første omgangen som ble snakket mest om.

For allerede på startnummer to, begynte dramatikken i hoppernes første konkurranse i Ruka.

Daniel-André Tande landet langt opp i bakken, men mistet balansen i landingen. Etter det som kunne se ut som en vridning i kneet, ble Tande fraktet inn i ambulanse, der han ble undersøkt videre.

Rett etter fallet fryktet både Tande og landslagsledelsen en alvorlig skade.

Etter at Tande hadde blitt undersøkt, var det derimot en mer optimistisk sportssjef som møtte NRK.

– Legene sier at de ikke frykter noe alvorlig. Daniel klarer å stå på benet, og de tror at det bare var veldig vondt etter å ha slått kneet i isen. De frykter ikke noe båndskader eller lignende, så det er positivt, sa Braathen.

Tande selv var med godt mot etter undersøkelsene.

– Jeg var ganske nervøs og det gjorde veldig vondt. Heldigvis ser det ut som det bare var en trykk. Vi har tatt alt av tester og alt er bra.

SKADET: Daniel Andre Tande ble undersøkt i ambulansen på stadion etter fallet.

Forfang disket

Elleve startnummer senere leverte Johann André Forfang et godt hopp. Med 128 meter og 125.6 poeng var han i utgangspunktet trygt med til andre omgang, men like etterpå fikk Forfang en ny beskjed over speakeranlegget.

Den norske hopperen hadde tydeligvis hoppet for tidlig, og ble med det disket.

– Jeg har aldri sett noe lignende, sa NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen.

Selv var Forgang svært forbannet etter diskingen.

– Det er f ... ikke til å tro. Det er ganske utrolig. Jeg står kun og ser på Aleks og slipper bommen når jeg får klarsignal, sa Forfang til NRK.

– En glipp fra Aleks

Clas Brede Braathen mener Forfang sin glipp var en tabbe fra landslagssjef Alexander Stöckl.

– Det var en glipp fra Aleks sin side som han er veldig lei seg for. Det ble litt mye med Daniel som ble fraktet ut og litt uklare beskjeder. Det pågikk samtidig som Daniel lå inne i ambulansen. Det er slikt som ikke skal skje, sa Braathen.

– Jeg viftet med flagget på gul. Det var litt mye der og da, og jeg klarte ikke å holde fokus. Jeg var helt overbevist om at jeg flagget på grønt helt til jeg så at lyset fortsatt gikk da Forfang hadde hoppet. Jeg gjorde en feil, så jeg må bare beklage, sa Stöckl.