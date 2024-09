Hugo Larsson endte opp med forlate Sveriges landslagssamling som en del av en konflikt med Sveriges landslagssjef Jon Dahl Tomasson.

Det har virkelig fyrt opp svenske medier, som serverer disse overskriftene:

« – Hugo fremstår som en form for idiot», skriver Aftonbladet.

– «Landslagssjefen skal kontakte Hugo Larsson: Det er mye følelser» , melder Sveriges Radio

SVT: «Lagerbäck om disputten: – Det er veldig uvanlig» .

«Tragisk for Larsson og Sverige», skriver Aftonbladet.

Det er rett og slett umulig å navigere i svenske medier uten å få med seg konflikten mellom stjerneskudd og landslagssjef.

– Hugo Larsson sa at han tror han har det svenske laget bak seg. På sosiale medier virker det som at mange mener at han gneldrer mye, sier SVTs journalist Amanda Zaza til NRK om konflikten.

JOURNALIST: Amanda Zaza skriver om landslaget og Allsvenskan for SVT. Foto: SVT

Reagerte etter uttalelser

Da Sverige startet nasjonsligaen med å slå Aserbajdsjan 3–1 satt Hugo Larsson på benken hele kampen.

– Jeg er skuffet, sa en tydelig irritert Larsson til Sveriges Radio da.

Én ting var at han ble benket, men kommentarene fra landslagssjef Jon Dahl Tomasson var salt i et åpent sår. Tomasson mente at Larsson slo for mye på tvers, og ikke passer inn i spillestilen til Sverige.

BENKET: Hugo Larsson (nummer to fra venstre) satt på benken hele kampen for Sverige mot Aserbajdsjan. Foto: BILDBYRÅN

– Jeg har en annen trener i Tyskland som ser litt annerledes på det, sier Larsson til Sveriges Radio.

For etter en glimrende start på sesongen i tyskland trodde flere i Sverige at Larsson skulle få spilletid i blågult. Det gikk ikke helt etter planen.

– Hugo er en spiller som sier hva han synes og føler, sier SVT-journalist Amanda Zaza til NRK.

Etter kampen kom beskjeden om at Larsson forlater landslaget med en skade.

Det var ikke helt sant.

Da han dukket opp hos Eintracht Frankfurt tirsdag var det lite som minnet om en skadet Hugo Larsson; han trente som vanlig med den tyske storklubben.

– Deter veldig uvanlig, først og fremst med en så ung spiller som knapt har spilt på landslaget, sier Lars Lagerbäck til SVT.

IKKE FORNØYD: Det var ikke vrient å tolke kroppsspråket til Hugo Larsson da han ble intervjuet av pressen. Foto: SARA DAMNE / BILDBYRÅN

Mye følelser

To dager tidligere, da Sverige slo Estland 3–0 søndag kveld, fikk landslagssjef Tomasson spørsmål om han som ikke var der.

– Det har vært en stor greie for Hugo, svarte han til Sveriges Radio.

– Du kan ha mye følelser, og det er ikke så lett. Men jeg må være sikker på at alt handler om laget. Noen ganger sitter du på benken, noen ganger spiller du og noen ganger er du ikke engang i troppen, sa Tomasson.

Han forsikret seg også om at det handlet om å bygge vinnerkultur i landslaget.

Nå har han en snau måned på å vurdere om Hugo Larsson skal være med til neste landslagssamling.

Radiosportens fotballekspert Jon Persson er trygg på at den svenske unggutten er med i neste landslagstropp.

Men først må Jon Dahl Tomasson, den svenske landslagssjefen, ta en telefon.

– Skal du kontakte ham? spurte Sveriges Radio.

– Ja, selvfølgelig.